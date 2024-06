Résultat des européennes à Épervans : l'élection 2024 en direct

11:45 - Épervans : démographie et socio-économie impactent les européennes

À Épervans, les facteurs démographiques et socio-économiques déterminent le contexte politique et peuvent influer sur les élections européennes. Avec 32% d'habitants âgés de moins de 30 ans, et un taux de chômage de 8,62%, la jeunesse et les demandeurs d'emploi forment des groupes démographiques essentiels. De plus, le pourcentage de familles propriétaires (79,65%) met en avant le poids des questions concernant l'habitat et l'urbanisation. Le taux de ménages possédant au moins une voiture (87,48%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 627 votants sur des problématiques de transport et d'aménagement routier. De surcroît, des aspects tels que le nombre de familles monoparentales (6,78%) et le nombre de personnes bénéficiaires du RSA (1,17%) font ressortir les enjeux de solidarité et d'intégration sociale qui préoccupent les électeurs. Les données sur l'instruction à Épervans mettent en relief des niveaux variés de qualifications, avec 27,64% des habitants n'ayant obtenu aucun diplôme, ce qui peut impacter le soutien envers les politiques éducatives européennes et l'accès à la formation professionnelle.