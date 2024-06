Résultat des européennes à Ouroux-sur-Saône : l'élection 2024 en direct

En direct

17:02 - Les enseignements des élections de 2022 L'élection à la présidence de la République est probalement la principale clé pour apréhender au mieux la tendance locale. L'élection présidentielle s'était clairement montrée favorable à Marine Le Pen il y a deux ans dans la commune. La candidate du Rassemblement national prenait une avance notable avec 33,26% au premier tour. Derrière, Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon arrivaient respectivement à 27,82% et 15,76% des voix. Au deuxième tour de cette présidentielle, c'est de nouveau la numéro 1 de l'ancien FN qui se plaçait en tête avec 52,41%, devant Emmanuel Macron à 47,59%. Au moment de fournir ou non une majorité au président élu, le RN ratait la marche au premier tour des législatives dans la ville, grattant 26,22% des voix sur place, contre 26,92% pour le binôme Ensemble !. Au second tour, il échouait également, laissant la première place au binôme concurrent avec 51,36%.

12:45 - 31,74% pour Jordan Bardella lors des élections européennes 2019 à Ouroux-sur-Saône Se retourner sur le dernier test semble encore une fois indispensable au moment de se familiariser avec le scrutin de ce 9 juin. Qui avait gagné les européennes en 2019 ? C'est la liste RN dirigée par Jordan Bardella qui s'était imposée aux élections du Parlement européen il y a cinq ans à Ouroux-sur-Saône, avec 31,74% des suffrages exprimés (346 voix) devant la liste de Nathalie Loiseau avec 19,17% qui avait elle-même devancé la liste François-Xavier Bellamy avec 9,17%.

11:45 - Ouroux-sur-Saône : démographie, élections et stratégies politiques Aujourd'hui, les bureaux de vote se sont ouverts pour les élections européennes à Ouroux-sur-Saône comme dans toute la France. Dotée de 1 477 logements pour 3 134 habitants, la densité de la commune est de 136 hab par km². L'existence de 188 entreprises sur son territoire souligne son dynamisme. Le pourcentage de ménages détenant au moins une voiture (85,92 %) montre une dépendance à l'automobile, ce qui peut influencer les électeurs sur des questions de mobilité et d'infrastructure. Les citoyens, dont 41,65% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Avec un salaire moyen mensuel net de 2207,57 euros par mois, la ville désire plus de prospérité. Ouroux-sur-Saône manifeste la vivacité et les valeurs d'une Europe en mouvement.

10:30 - Elections européennes passées à Ouroux-sur-Saône : le niveau de participation Avec une participation qui baisse continuellement depuis des années lors des élections, ce scrutin 2024 va-t-il établir un nouveau record ? Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà un sujet central aux européennes de 2019. Elle atteignait 19,3% à 12h et seulement 43,3% à 17h. Comment votent ordinairement les citoyens de cette commune ? Pendant les dernières européennes, sur les 1 174 personnes en âge de voter à Ouroux-sur-Saône, 50,88% avaient déserté les urnes. L'abstention était de 60,71% lors des élections européennes de 2014.

09:30 - Comprendre le taux d'abstention aux élections à Ouroux-sur-Saône Ce dimanche, lors des européennes à Ouroux-sur-Saône, qu'en sera-t-il de l'abstention ? Lors du premier tour de la présidentielle, le taux d'abstention s'était élevé à 20,5% des inscrits sur les listes électorales de la commune. L'abstention était de 21,83% au second tour. Pour rappel, à l'échelle de la France, le pourcentage d'abstention à l'élection présidentielle 2022 s'élevait à 26% au premier tour et 28% au second tour, c'était presque un record. L'inflation pourrait potentiellement inciter les citoyens d'Ouroux-sur-Saône (71370) à ne pas rester chez eux.