19:25 - Sur qui vont converger les voix de la Nupes à Eppeville ? Déjà candidat en 2019 pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est estampillée PS, avait obtenu 3,71% à Eppeville, contre 12,84% pour la liste de la majorité, portée alors par Nathalie Loiseau. On le donne plus haut aujourd'hui selon les enquêtes d'intentions de vote établies lors de la campagne, à tel point qu'on le donne tout près voire au-dessus de la liste macroniste de Valérie Hayer. La réponse se trouve surtout dans le report des suffrages de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a été dissoute. La réserve de voix semble importante : lors du premier tour des législatives, en 2022 à Eppeville, le binôme Nupes avait en effet cumulé 21,41% des votes dans la commune. Un chiffre à mettre en perspective avec les 19% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. Combien en récupérera la liste Glucksmann ? Répondre à cette question est risqué. Le niveau de Glucksmann dépendra évidemment cette fois des scores de la liste LFI, mais aussi de ceux des écologistes ou encore du Parti communiste.

17:08 - Les performances du Rassemblement national avant les européennes à Eppeville Le score obtenu par le Rassemblement national sera très commenté localement pour cette européenne 2024. On remarque que Eppeville fait partie des quelques communes où le RN n'a pas progressé entre 2019 et 2022, Jordan Bardella affichant en effet 45,08% lors du rendez-vous européen et Marine Le Pen 45,96% au premier tour de la présidentielle. Une situation qui diffère de ce que prévoient les sondages aujourd'hui au niveau du pays, avec près de 10 points supplémentaires pour le RN entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024. Le RN aurait-il atteint son maximum ?

15:02 - Avantage RN à Eppeville ? Le résultat de l'élection la plus récente est un élément précieux au moment des européennes. Dernières élections en date, les élections législatives 2022 avaient donné lieu à un joli résultat pour le Rassemblement national à Eppeville. Le mouvement nationaliste avait obtenu une place en tête dans la commune avec 38,13% au premier round et surtout 61,13% au deuxième, lui promettant d'être tout en haut à l'échelon communal sur l'unique circonscription couvrant la zone. Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques semaines plus tôt avec 45,96% au premier tour de l'élection suprême. Emmanuel Macron était deuxième avec 19,29% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 16,87%. Le Pen s'imposait enfin au second round dans la commune avec 67,6%, devant Emmanuel Macron à 32,4%.

12:45 - En 2019, des élections européennes pleines d'enseignements Revenir cinq ans en arrière semble toujours évident au moment de se préparer au résultat du le scrutin d'aujourd'hui. Qui l'avait emporté à l'issue des européennes en 2019 ? Il y a cinq ans, à Eppeville, la liste du RN, avec Jordan Bardella comme tête de file, avait pris la première place, récoltant 45,08% des suffrages contre Nathalie Loiseau à 12,84% et Manon Aubry à 7,99%. C'étaient alors 316 votants qui s'étaient tournés vers elle dans la commune.

11:45 - Eppeville : élections européennes et dynamiques démographiques Devant les 2 bureaux de vote dispersés à travers Eppeville, les citoyens se regroupent pour se rendre aux urnes. Dotée de 888 logements pour 1 742 habitants, la densité de la commune est de 371 hab par km². L'existence de 78 entreprises sur son territoire est une preuve de dynamisme. Dans la ville, 31 % des résidents sont âgés de 29 ans et moins, et 9,57 % sont des personnes âgées, ce qui peut agir sur les orientations politiques en matière d'éducation et de santé. Les habitants, comprenant une proportion de 29,79% de retraités, feront-ils preuve d'engagement en exerçant leur droit de vote ? Parmi cette diversité sociale, 33,76% des familles se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 258,71 €, accable une ville qui vise plus de prospérité. En conclusion, Eppeville incarne les enjeux et les aspirations de l'Europe contemporaine.

10:30 - Les premiers chiffres sur la participation vont tomber à 12h, qu'en est-il à Eppeville ? L'étude des résultats des consultations politiques antérieures est l'occasion de cerner plus précisément le vote des citoyens de cette localité. Lors des européennes 2019, le pourcentage d'abstention s'élevait à 46,51% au niveau d'Eppeville. Le taux d'abstention était de 61,91% en 2014. Avec une abstention qui grimpe continuellement depuis des années lors des élections, ce scrutin 2024 va-t-il battre un nouveau record ? Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà examinée aux élections européennes de 2019. Elle atteignait 19,3% à midi et seulement 43,3% à 17 heures.

09:30 - La participation aux élections européennes à Eppeville À Eppeville, l'un des facteurs essentiels de ce scrutin européen 2024 sera immanquablement le niveau de participation. Pour mémoire, dans la ville, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 représentait 52,85% au premier tour et seulement 54,55% au deuxième tour. En avril 2022, pour le second tour de l'élection présidentielle, parmi les 1 382 personnes en âge de voter dans la ville, 25,47% avaient boudé les urnes. Le taux d'abstention était de 26,41% au premier tour. A l'échelle nationale, la participation était déjà examinée il y a deux ans. Elle atteignait 25% le midi et seulement 65% à 17 heures pour le premier tour, moins qu'en 2017.