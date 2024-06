En direct

19:11 - À Bain-de-Bretagne, quels sont les scénarios de reports des voix Nupes ? Outre le résultat du RN, arrive la question du duel entre la liste Renaissance de Valérie Hayer et la socialiste menée par Raphaël Glucksmann. Les deux personnages du duo ont été annoncés au coude-à-coude ce dimanche soir, selon les enquêtes d'intentions de vote. Mais Glucksmann s'était élevé à 7,57% à Bain-de-Bretagne, contre 27,59% pour la liste LREM lors des européennes 2019. Reste à savoir quel sera le report des voix de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui n'est plus qu'un souvenir. Le niveau est élevé. Lors du premier tour des élections de l'Assemblée, en 2022 à Bain-de-Bretagne, le binôme Nupes avait en effet glané 27,55% des votes dans la localité. Un chiffre à mettre en perspective avec les 27% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. Tout est évidemment dépendant cette fois du pointage réalisé par Manon Aubry (5,76% en 2019), mais aussi de ceux de l'écologiste Marie Toussaint (14,8% pour Yannick Jadot en 2019) ou encore du communiste Léon Deffontaine (1,15% pour Yann Brossat en 2019).

17:08 - Quel résultat pour la liste RN de Jordan Bardella à Bain-de-Bretagne lors des européennes ? En analysant rapidement la progression du RN pronostiquée par les enquêtes d'opinion au niveau national pour ces européennes, soit environ 10 points de plus pour la liste Bardella en 2024 qu'en 2019, le nombre de voix de celui-ci devrait se situer à environ 26% à Bain-de-Bretagne. Un calcul qui semble logique compte tenu des suffrages déjà grappillés par la formation politique dans la localité ces dernières années, entre 2019 et 2022 : un bond de 5 points qui peut toujours évoluer.

15:02 - Les inscrits de Bain-de-Bretagne penchaient pour Emmanuel Macron il y a deux ans C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en tête à Bain-de-Bretagne lors du premier tour de la présidentielle, avec 35,46%, arrivant devant Marine Le Pen. La candidate obtenait 21,74%. Et elle ne créait pas la surprise au second tour avec 33,84% contre 66,16%. Le RN n'a pas plus convaincu à Bain-de-Bretagne un mois plus tard, lors des élections du Parlement, avec 15,9% au premier tour, contre 37,51% pour le binôme Ensemble !. A l'issue du second round, c'est encore un binôme Ensemble ! Qui remportera le plus de votes, avec 55,17% sur la seule circonscription recouvrant la commune.

12:45 - 27,59% pour Nathalie Loiseau lors des élections européennes 2019 à Bain-de-Bretagne Qui s'était imposé à l'issue des européennes précédentes, en 2019 ? Se pencher sur la dernière expérience du genre semble toujours logique au moment d'anticiper le scrutin de ce 9 juin. C'est Nathalie Loiseau qui l'emportait à Bain-de-Bretagne lors des précédentes élections européennes, avec 27,59% des suffrages. La liste se plaçait devant celle de Jordan Bardella avec 16,94% dans la localité. Yannick Jadot échouait troisième, avec 14,8%.

11:45 - L'avenir européen se décide aussi à Bain-de-Bretagne A mi-chemin des européennes, Bain-de-Bretagne foisonne de diversité et d'activités. Dotée de 3 526 logements pour 7 570 habitants, la densité de la ville est de 113 hab par km². Avec 527 entreprises, Bain-de-Bretagne offre un environnement fertile pour l'innovation et l'entrepreneuriat. Le taux de familles détenant au moins une automobile (81,42 %) souligne l'importance des problématiques de mobilité et d'infrastructure dans les interrogations des citoyens. Les citoyens, comprenant une proportion de 30,76% de retraités, exprimeront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Avec un salaire moyen mensuel net de 2174,31 euros/mois, la commune aspire à plus de prospérité. À Bain-de-Bretagne, les enjeux locaux alimentent le débat démocratique.

10:30 - Etude de l'abstention aux européennes à Bain-de-Bretagne Cette élection européenne verra-t-elle une progression de l'abstention comme en 2009 où un record avait été enregistré avec 59% ? Les chiffres du pays en 2019 étaient les suivants : le pourcentage d'abstention aux européennes s'élevait à 50%. Comment ont voté les habitants de cette ville lors des précédents scrutins européens ? Cinq ans plus tôt, durant les précédentes européennes, 52,88% des personnes aptes à participer à une élection à Bain-de-Bretagne avaient refusé de se rendre aux urnes. L'abstention était de 61,82% en 2014.

09:30 - Abstention à Bain-de-Bretagne : que retenir des précédentes élections ? L'un des facteurs principaux de ce scrutin européen 2024 sera le niveau de participation à Bain-de-Bretagne. Les populations des grandes et moyennes communes votent couramment moins que dans les petites, cette réalité peut-elle évoluer pour les européennes ? Il y a deux ans, au deuxième tour de la présidentielle, 74,89% des inscrits sur les listes électorales de la ville avaient pris part au scrutin, contre une participation de 75,1% au premier tour, soit 4 252 personnes. Au niveau de la France entière, la participation était déjà un sujet majeur il y a deux ans. Elle atteignait 25,48% le midi et seulement 65,00% à 17 heures pour le premier tour, moins qu'en 2017.