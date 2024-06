Résultat des européennes à Escatalens : l'élection 2024 en direct

En direct

16:37 - En 2019, Jordan Bardella au sommet lors des élections européennes Qui avait gagné les européennes précédentes, en 2019 ? Rappeler l'épilogue du dernier test en date semble toujours une évidence au moment d'anticiper le scrutin de ce 9 juin. Dans le détail, 146 électeurs d'Escatalens avaient préféré le Rassemblement national il y a cinq ans, aux élections du Parlement européen. La liste Bardella avait cumulé 33,56% des votes devant Nathalie Loiseau à 14,71% et Yannick Jadot à 9,89%.

11:45 - Tendances démographiques et électorales à Escatalens : ce qu'il faut retenir À Escatalens, les caractéristiques démographiques et socio-économiques façonnent le paysage politique et peuvent jouer un rôle lors des européennes. Avec un pourcentage de 34% de résidents âgés de 0 à 29 ans, et un taux de chômage de 12,13%, la jeunesse et les demandeurs d'emploi représentent des segments clés. Le taux de ménages disposant d'au moins une voiture (85,96%) montre une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 450 votants sur des questions de mobilité et d'infrastructure. Le nombre de bénéficiaires du RSA (1,35%) révèle la nécessité d'un suivi social, alors que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (7,9%) fait ressortir des enjeux de stabilité de l'emploi. Les données sur l'instruction à Escatalens mettent en avant une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 17,4% des résidents ont obtenu seulement le baccalauréat par exemple. L'écart important entre les niveaux d'instruction pourrait avoir des répercussions sur le taux d'abstention.

10:30 - Retour sur l'abstention aux européennes précédentes à Escatalens Près d'un citoyen français sur deux n'a pas voté pour les élections européennes de 2019. Une nouvelle abstention record se profile-t-elle en 2024 ? Au niveau national, la participation était déjà un sujet majeur aux élections européennes de 2019. Elle atteignait 19,3% à midi et seulement 43,3% à 17h. Afin de comprendre le vote des citoyens de cette commune, il faut étudier les résultats des consultations démocratiques passées. Il y a 5 ans, lors des précédentes élections européennes, sur les 466 personnes en âge de voter à Escatalens, 60,13% s'étaient rendues dans l'isoloir. La participation était de 49,93% en 2014.

09:30 - La participation aux européennes à Escatalens L'un des facteurs déterminants de ce scrutin européen 2024 sera incontestablement le niveau d'abstention à Escatalens. Il y a deux ans, pour le second tour de la dernière présidentielle, sur les 793 inscrits sur les listes électorales dans la localité, 17,91% avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote. Le taux d'abstention était de 15,51% au premier tour. En proportion, dans la localité, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 atteignait 44,31% au premier tour et seulement 47,77% au second tour. Quel taux atteindra l'abstention à Escatalens pour les européennes ? La guerre aux portes de l'Europe est notamment susceptible d'impacter la stratégie de vote des habitants d'Escatalens.