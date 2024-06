En direct

19:12 - Quel candidat vont plebisciter les électeurs de la Nupes à Montech ? Déjà en lice en 2019 pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est aussi composée de socialistes, avait glané 6,93% à Montech, contre 18,97% pour la liste de la majorité, portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Les temps ont changé aujourd'hui selon les enquêtes des instituts de sondage établies lors de la campagne, à tel point qu'il pourrait arriver très proche de la liste Renaissance de Valérie Hayer. Tout dépend en réalité du report des votes de la Nupes, qui a fait long feu malgré son excellent résultat lors des législatives. Lors du premier tour des élections des députés à Montech, le binôme Nupes avait en effet glané 21,68% des votes dans la commune. Une somme à affiner avec les 25% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo.

17:08 - Quel résultat aux européennes de Montech pour la liste Rassemblement national ? Si dans tout le pays, les instituts de sondage annoncent une évolution du RN à environ dix points de plus aux européennes 2024 par rapport à son résultat des dernières européennes (ce qui porterait Bardella à environ 40% dans la commune), il faut noter néanmoins que ce dernier n'a pour l'instant pris que 1 point de plus entre 2019 et 2022 pour le premier tour de Marine Le Pen. La razzia annoncée pourrait donc être plus limitée localement.

15:02 - Les inscrits de Montech plutôt pour Le Pen au premier tour de la présidentielle Analyser le plus récent scrutin semble logique au moment des européennes. Dernières élections en date, les élections législatives 2022 avaient offert un très gros démarrage pour le RN à Montech. Ce dernier s'était élevé en tête dans la cité avec 28,97% au 1er round. Il l'emportait ensuite avec 52,55% au 2e. Le RN passait devant les prétendants étiquetés Nouvelle union populaire écologique et sociale avec 21,68% et Parti radical de gauche avec 20,47% au premier tour et encore Ensemble ! (Majorité présidentielle) avec 47,45% au second (Montech n'ayant qu'une circonscription). Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques semaines plus tôt avec 29,93% au 1er tour de l'élection du locataire de l'Elysée. Emmanuel Macron était deuxième avec 22,12% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 18,37%. Le Pen s'imposait enfin au deuxième round dans la commune avec 52,5%, devant Emmanuel Macron à 47,5%.

12:45 - Que retenir des élections européennes à Montech il y a cinq ans ? Regarder en arrière peut aussi sembler une évidence au moment d'analyser le scrutin de ce 9 juin. Qui avait gagné les européennes en 2019 ? 28,5% des voix avaient cheminé vers la liste RN de Jordan Bardella à l'époque, aux élections du Parlement européen, contre Nathalie Loiseau à 18,97% et Yannick Jadot à 11,38%. Le mouvement d'extrême droite s'était placé en tête avec pas moins de 646 votants de Montech.

11:45 - Comment la composition démographique de Montech façonne les résultats électoraux ? Au cœur de la campagne électorale européenne, Montech est perçue comme une ville dynamique et vivante. Avec ses 6 650 habitants, cette agglomération cosmopolite représente la richesse culturelle de l'Europe contemporaine. L'existence de 414 entreprises sur son territoire illustre son dynamisme. Dans l'agglomération, 35 % des résidents sont âgés de 0 à 29 ans, et 8,1 % ont plus de 75 ans, ce qui peut agir sur les orientations des directives européennes en matière d'instruction et de soins de santé. La population étrangère de 154 personnes (2,31%) favorise une richesse culturelle inestimable. Malgré un pourcentage de demandeurs d'emploi de 13,22%, la ville révèle un dynamisme certain, avec un revenu moyen par foyer fiscal de 25 890 euros par an. Chaque vote comptabilisé ce 9 juin 2024 à Montech affirme l'attachement des habitants aux valeurs européennes.

10:30 - Montech : retour sur l'abstention aux dernières européennes Les élections européennes mobilisent souvent moins que les autres élections. Qu'en sera-t-il cette année ? Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà examinée aux élections européennes de 2019. Elle représentait 19,26% à 12h et seulement 43,29% à 17h. Au cours des dernières années, les 6 797 habitants de cette agglomération ont laissé transparaître leurs habitudes de vote. Cinq ans plus tôt, pendant les précédentes élections européennes, 44,7% des personnes en capacité de voter à Montech avaient boudé les urnes. Le taux d'abstention était de 53,23% pour les européennes de 2014.

09:30 - Les européennes démarrent à Montech : quel sera le taux d'abstention ? L'abstention constituera immanquablement l'une des clés des européennes 2024 à Montech. La perte de pouvoir d'achat et ses conséquences sur la vie des ménages sont notamment susceptibles de augmenter l'importance du scrutin aux yeux des citoyens de Montech. Il y a 2 ans, pour le second tour de la dernière présidentielle, sur les 4 650 inscrits sur les listes électorales au sein de la ville, 20,89% avaient déserté les urnes, à comparer avec un taux d'abstention de 18,8% au premier tour. Pour mémoire, à l'échelle de la France, le pourcentage d'abstention à l'élection présidentielle 2022 se chiffrait à 26,31% au premier tour et 28,01% au deuxième tour, presque un record pour une élection présidentielle.