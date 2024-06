Résultat des européennes à Eslettes : l'élection 2024 en direct

En direct

17:23 - Situation favorable au Rassemblement à Eslettes ? Dernières élections en date, les législatives 2022 avaient donné un très gros score pour le RN à Eslettes. Le parti avait fini en tête dans la ville avec 29,39% au 1er round, mais sera battu en revanche au 2e par le ticket LREM sur la circonscription couvrant la zone. Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques mois plus tôt avec 31,48% au 1er tour de l'élection à la présidence de la République. Emmanuel Macron était deuxième avec 29,35% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 16,22%. Avec 45,81% elle s'inclinait en revanche au second tour devant un Emmanuel Macron à 54,19%.

12:45 - En 2019, des européennes très instructives Qui avait gagné les européennes précédentes ? Se retourner sur le dernier vote similaire peut aussi sembler avisé au moment d'observer le scrutin de ce 9 juin. C'est la liste Jordan Bardella qui l'avait emporté aux européennes à l'époque à Eslettes, avec 29,67% des électeurs devant la liste emmenée par Nathalie Loiseau avec 19,78% elle-même suivie par Yannick Jadot avec 12,12%.

11:45 - Élections européennes à Eslettes : un éclairage démographique Dans la ville d'Eslettes, la population exerce-t-elle une influence sur les résultats des européennes ? La pyramide démographique peut avoir un effet sur les priorités politiques en matière d'éducation et de soins de santé. Dans la ville, 36% des résidents sont âgés de 29 ans et moins, et 22,22% ont plus de 60 ans. Le taux de ménages ne possédant aucune voiture (5,56%) montre une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 663 votants sur des problématiques de mobilité et d'infrastructure. Enfin, des indicateurs tels que le nombre de familles monoparentales (6,82%) et le nombre de bénéficiaires du RSA (0,79%) indiquent les défis économiques et sociaux auxquels la commune est confrontée. Les chiffres sur l'instruction à Eslettes mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 22,81% des résidents sans diplôme, cela souligne l'importance d'investir dans l'éducation.

10:30 - Abstention aux dernières élections européennes à Eslettes : un regard approfondi Y aura-t-il une augmentation de la participation des électeurs français aux européennes, à l'image du rebond observé en 2019 ? Les chiffres du pays en 2019 étaient les suivants : le pourcentage de participation aux élections européennes atteignait 50,1%, c’était mieux qu’en 2014. Au cours des élections passées, les 1 657 habitants de cette localité ont laissé transparaître leurs habitudes de vote. Il y a cinq ans, à l'occasion des précédentes européennes, sur les 666 inscrits sur les listes électorales à Eslettes, 59,57% avaient pris part au scrutin. La participation était de 50,27% pour les élections européennes de 2014.

09:30 - Participation à Eslettes : que retenir des précédentes élections ? L'un des critères importants de ces élections européennes sera indéniablement le niveau de participation à Eslettes. Le conflit militaire russo-ukrainien est notamment capable d'inciter les habitants d'Eslettes (76710) à ne pas rester chez eux. En avril 2022, au premier tour de la présidentielle, le pourcentage d'abstention avait représenté 15,12% au niveau de la commune, contre un taux d'abstention de 12,28% au second tour. Pour mémoire, au niveau de la France, l'abstention à l'élection présidentielle 2022 s'élevait à 26% au premier tour et 28% au second tour, c’était plus qu’en 2017.