En direct

18:27 - Que vont décider les habitants de Pissy-Pôville ? Si on met face à face le résultat de la liste Bardella aux européennes 2019 et celui de Marine Le Pen en 2022 au premier tour de la présidentielle, on observe une progression de 2 points à Pissy-Pôville. Mais la marche devrait être encore plus haute aux européennes 2024, les intentions de vote annonçant plutôt aux lepénistes une évolution de près de 10 points en comparaison de de l'élection 2019. De quoi prévoir près de 30% dans la ville cette fois ?

15:02 - Avantage Hayer à Pissy-Pôville ? C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en pôle position à Pissy-Pôville lors du premier tour de la présidentielle, avec 30,96%, arrivant devant Marine Le Pen. La représentante du RN obtenait 26,84%. Et elle échouait aussi au second tour avec 40,85% contre 59,15%. Le RN se prenait aussi les pieds dans le tapis dans la localité quelques jours plus tard, lors des élections des députés, avec 24,65% au premier tour, contre 29,90% pour le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale. A l'issue du second round, c'est encore un binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale qui va glaner le plus de voix, avec 52,17% sur l'unique circonscription recouvrant la commune.

12:45 - Il y a cinq ans, Jordan Bardella en tête lors des européennes Revenir cinq ans en arrière semble toujours avisé au moment d'anticiper le scrutin d'aujourd'hui. Qui s'était imposé lors des européennes en 2019 ? 24,96% des votes s'étaient portés vers la liste du Rassemblement national de Jordan Bardella à l'époque, aux européennes, face à Nathalie Loiseau à 22,66% et François-Xavier Bellamy à 11,64%. Le mouvement eurosceptique avait rassemblé ainsi pas moins de 163 habitants de Pissy-Pôville passés par les isoloirs.

11:45 - Démographie et politique à Pissy-Pôville, un lien étroit Devant le bureau de vote de Pissy-Pôville, les citoyens se rassemblent pour exercer leur droit. Avec ses 1 281 habitants, ce village peut compter sur une certaine vigueur démographique. Avec 69 entreprises, Pissy-Pôville permet l'épanouissement de l'innovation et l'entrepreneuriat. Dans le village, 31 % des résidents sont âgés de moins de 30 ans, et 26,59 % de plus de 60 ans, ce qui pourrait agir sur les orientations des mesures européennes, notamment en ce qui concerne l'instruction et la santé. Les citoyens, dont 40,94% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Dans cette diversité sociale, près de 45,61% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 2,67 euros pourrait devenir une entrave à plus de prospérité. Pour conclure, Pissy-Pôville incarne les défis et les objectifs de l'Europe contemporaine.

10:30 - Pissy-Pôville : quel était le niveau d'abstention aux élections européennes ? Avec une participation qui ne cesse de baisser depuis les années 1970 lors des élections, ce scrutin 2024 va-t-il établir un nouveau record ? Les chiffres du pays en 2019 étaient les suivants : le pourcentage d'abstention aux européennes atteignait 49,9%. Pour comprendre le vote des habitants de cette ville, il faut étudier les résultats des dernières élections. Au moment des européennes de 2019, 30,34% des inscrits sur les listes électorales de Pissy-Pôville (Seine-Maritime) avaient boudé les urnes, à comparer avec une abstention de 44,0% lors du scrutin européen de 2014.

09:30 - Taux d'abstention aux élections : le cas de Pissy-Pôville À Pissy-Pôville, l'une des clés du scrutin européen sera sans nul doute l'ampleur de l'abstention. Pour mémoire, dans la ville, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 représentait 40,22% au premier tour et seulement 41,79% au deuxième tour. Peut-on pronostiquer l'abstention pour les élections européennes à Pissy-Pôville ? Il y a 2 ans, à l'occasion du deuxième tour de l'élection présidentielle, le taux d'abstention avait représenté 12,72% au niveau de la ville, contre une abstention de 13,78% au premier tour. Au niveau de la France entière, la participation était déjà un sujet central il y a deux ans. Elle se chiffrait à 25,48% à 12 heures et seulement 65,00% à 17 heures pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017.