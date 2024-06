Résultat des européennes à Espondeilhan : l'élection 2024 en direct

En direct

19:31 - À Espondeilhan, le résultat de la Nupes aux dernières législatives convoité L'autre source de doute qui accompagne ces élections européennes sera celle du vote de gauche après la dispersion de la Nupes. Pour le premier round des législatives, la candidature Nupes avait glané 16,74% des voix dans la commune. Combien récupérera la liste de Raphaël Glucksmann, portant le logo du PS, et annoncée dans un combat serré avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les enquêtes d'opinion lors de ces élections européennes ? Il y a cinq ans, ce dernier avait glané 6,65% à Espondeilhan, contre 16,28% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau. On le donne plus haut à l'issue du scrutin du jour...

17:08 - Quels résultats pour la liste RN lors des européennes à Espondeilhan ? Le nombre d'électeurs glanés par Jordan Bardella sera un enseignement majeur localement pour ces élections européennes. Les sondages d'opinion prévoient un RN à environ 33% des voix dans le pays ce 9 juin, soit dix points au-dessus de son résultat de 2019. Théoriquement, cette dynamique devrait le pousser à 47% à Espondeilhan, soit 10 points de plus également que son score de l'époque au niveau local. Mais une commune vote différemment de la France et on note que le Rassemblement national n'a visiblement gagné ici que 1 point de plus entre 2019 et le premier tour de la présidentielle 2022. De quoi freiner les ardeurs frontistes.

15:02 - Avantage RN à Espondeilhan ? Analyser le scrutin le plus récent donne des enseignements clés au moment de l'élection du jour. Même si cette rétrospective peut induire en erreur…Dernières élections en date, les élections législatives avaient offert un excellent résultat pour le Rassemblement national à Espondeilhan. Le parti d'extrême droite s'était placé en tête dans la ville avec 39,91% au premier round. Il s'imposait ensuite avec 68,58% au second (Espondeilhan n'ayant qu'une circonscription). Le RN a même enregistré plus d'électeurs en moyenne aux législatives que Marine Le Pen en personne lors de l'élection du chef de l'Etat quelques mois plus tôt. La cheffe du mouvement avait accumulé 38,21% au 1er tour et 63,08% au deuxième dans la ville.

12:45 - Il y a cinq ans, un précédent très instructif Les résultats de ce dimanche seront-ils comparables avec le verdict de 2019 ? Dans le détail, 165 électeurs d'Espondeilhan avaient préféré la liste RN à l'époque, aux élections européennes. La liste de Jordan Bardella avait enregistré 37,84% des votes face à Nathalie Loiseau à 16,28% et Yannick Jadot à 11,93%.

11:45 - Espondeilhan : l'impact de la démographie locale sur les élections européennes Dans la commune d'Espondeilhan, la population aura-t-elle un impact sur les résultats des européennes ? Le pourcentage de chômeurs à 17,18% peut avoir un effet sur les attentes des habitants en matière de directives européennes sur le travail. Avec une densité de population de 205 hab par km² et 50,21% de population active, la participation électorale sera-t-elle plus dynamique ? Le pourcentage de foyers disposant d'au moins une voiture (79,72%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut impacter les 480 électeurs sur des problématiques de mobilité et d'environnement. Le nombre de bénéficiaires du RSA (2,32%) met en évidence la nécessité d'un accompagnement social, alors que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (8,65%) indique des enjeux de sécurité de l'emploi. Les chiffres sur l'éducation à Espondeilhan mettent en avant une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 18,77% des résidents ont obtenu seulement le bac par exemple. Ces statistiques, associées aux données sur les revenus, invitent à une analyse plus fine des facteurs influençant les parcours éducatifs et professionnels des individus.

10:30 - Leçons à tirer de la participation aux dernières européennes à Espondeilhan Près de la moitié des Français n'ont pas voté pour les élections européennes de 2019. Une nouvelle abstention record se dessine-t-elle cette année ? Pour mémoire, au niveau de la France en 2019, l'abstention aux élections européennes s'élevait à 49,9%. Comment ont voté le plus souvent les électeurs de cette ville lors des rendez-vous électoraux antérieurs ? Cinq années plus tôt, pendant les précédentes élections européennes, 44,46% des personnes en âge de voter à Espondeilhan avaient refusé de se rendre aux urnes. Le taux d'abstention était de 53,61% lors du scrutin européen de 2014.

09:30 - Pourcentage de participation aux élections : focus sur Espondeilhan À Espondeilhan, le taux d'abstention sera indéniablement un facteur clé de ce scrutin européen. En avril 2022, lors du premier tour de la présidentielle, sur les 906 inscrits sur les listes électorales dans la commune, 82,56% étaient allés voter. Le taux de participation était de 82,67% au second tour, ce qui représentait 749 personnes. Pour mémoire, dans la commune, le taux de participation aux élections législatives 2022 s'élevait à 52,52% au premier tour et seulement 51,75% au second tour. La guerre aux portes de l'Europe et ses retombées en matière énergétique et économique seraient en mesure de renforcer l'engagement civique des électeurs d'Espondeilhan (34290).