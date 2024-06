En direct

19:31 - Les suffrages de la gauche unie scrutés L'union de gauche aux législatives étant terminée, que choisiront ses électeurs au cours de ces élections européennes ? Pour le premier tour des dernières législatives, la candidature Nupes avait enregistré 20,93% des suffrages dans la localité. Une somme à compléter avec les 23% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. Quelle part optera pour la liste de Raphaël Glucksmann, représentant le Parti socialiste, et annoncée dans un combat serré avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les sondages lors de ces élections européennes ? Déjà candidat il y a cinq ans, Glucksmann s'était arrogé 5,54% à Puissalicon, contre 17,5% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Une réponse manque enfin : celle de la base dont peut disposer Valérie Hayer à Puissalicon : 17,5% (score de Nathalie Loiseau en 2019), 16,45% (vote Macron au premier tour de la présidentielle), ou 17,2% (vote LREM au premier tour des législatives) ?

17:08 - Quelle performance pour la liste RN à Puissalicon lors des européennes ? Le score obtenu par le RN sera scruté à la loupe pour cette élection des députés européens, au niveau local, comme dans le reste du pays. Enseignement clé pour ce dimanche : Puissalicon compte parmi les rares localités où le niveau du RN n'est pas monté entre 2019 et 2022, Jordan Bardella affichant en effet 40,18% lors du vote européen et Marine Le Pen 38,59% au premier tour de la présidentielle. Une situation qui tranche avec ce que prévoient les sondages aujourd'hui à l'échelle du pays, avec près d'une dizaine de points ajoutés pour le RN entre les européennes 2019 et les européennes 2024. Il faut dire que le RN est déjà à un niveau élevé…

15:02 - Avantage RN à Puissalicon ? Dernières élections en date, les législatives 2022 avaient donné lieu à un joli résultat pour le RN à Puissalicon. Le parti avait obtenu une place en tête dans la cité avec 40,00% au premier round. Il l'emportait ensuite avec 65,09% au second sur l'unique circonscription du lieu. Le RN a même récolté un résultat plus fort aux législatives 2022 que Marine Le Pen en personne lors de l'élection du locataire de l'Elysée précédente, puisqu'elle avait accumulé 38,59% au premier tour et 62,92% au deuxième dans la cité.

12:45 - Quel était le résultat des européennes à Puissalicon il y a cinq ans ? Le résultat de ce dimanche va-t-il répéter le verdict de 2019 ? 40,18% des suffrages étaient tombés vers le parti lepéniste de Jordan Bardella à l'époque, aux européennes, devant Nathalie Loiseau à 17,5% et Yannick Jadot à 12,5%. Le mouvement d'extrême droite attirait ainsi pas moins de 225 électeurs de Puissalicon.

11:45 - Puissalicon : l'importance de comprendre sa population pour prédire les élections Quel impact aura la population de Puissalicon sur les résultats des européennes ? Avec une densité de population de 100 hab par km² et un pourcentage de demandeurs d'emploi de 9,69%, les problématiques relatives au chômage et au logement sont des inquiétudes majeures. Le pourcentage de foyers ne détenant aucune voiture (31,46%) souligne une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 546 électeurs sur des problématiques de mobilité et d'infrastructure. Le nombre de bénéficiaires du RSA (1,19%) met en évidence la nécessité d'un accompagnement social, alors que le pourcentage de salariés en CDD (7,49%) indique des défis de stabilité du travail. Un taux de résidences secondaires de 14,71%, comme à Puissalicon, indique la présence d'une population plus aisée. Les directives de régulation des résidences secondaires peuvent aussi impacter l'engagement politique des habitants.

10:30 - Puissalicon : quel était le pourcentage d'abstention aux européennes ? Près d'un électeur français sur deux n'a pas voté pour les élections européennes de 2019. Une nouvelle abstention record se profile-t-elle cette année ? Au niveau national, la participation était déjà examinée aux européennes de 2019. Elle s'élevait à 19,26% à 12 heures et déjà 43,29% à 17 heures. Pour se faire une idée du vote des habitants de cette ville, il faut étudier les résultats des consultations politiques antérieures. Il y a 5 ans, pendant les précédentes européennes, 42,22% des personnes en âge de voter à Puissalicon avaient boudé les urnes. L'abstention était de 47,42% il y a 10 ans.

09:30 - Les européennes sont lancées à Puissalicon : scrutin en cours L'un des critères décisifs de ce scrutin européen sera indéniablement le taux d'abstention à Puissalicon. La situation géopolitique actuelle serait notamment susceptible d'impacter la participation à Puissalicon. Il y a deux ans, lors du premier tour de l'élection présidentielle, le pourcentage de participation s'était élevé à 82,94% des inscrits sur les listes électorales de la localité, contre un taux de participation de 80,09% au second tour, c'est-à-dire 849 personnes. Au niveau de la France entière, la participation était déjà scrutée il y a deux ans. Elle atteignait 25,48% à 12 h et seulement 65,00% à 17 h pour le premier tour.