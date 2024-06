Résultat des européennes à Manéglise : l'élection 2024 en direct

En direct

18:27 - Sur qui vont se diriger les électeurs de droite à Manéglise ? Le résultat des européennes 2024 au niveau local sera regardé avec le prisme de la dynamique RN, comme partout ailleurs. Si dans l'Hexagone, les sondeurs chiffrent une progression moyenne du Rassemblement national à près de 10 points de plus aux européennes 2024 par rapport à son résultat des dernières européennes (ce qui porterait virtuellement Bardella à 35% dans la commune), il faut noter pourtant que ce dernier n'a en fait grappillé que 1 point de plus entre 2019 et 2022 pour le premier tour de Marine Le Pen. La razzia annoncée devrait donc être plus limitée localement.

15:02 - Tendance favorable à Hayer à Manéglise ? Manéglise avait préféré Emmanuel Macron il y a deux ans pour le premier tour de l'élection présidentielle. Avec 26,37%, Marine le Pen était reléguée en deuxième position par son rival, crédité de 31,33% des voix. Et elle n'avait pas rattrapé Emmanuel Macron au second tour avec 42,64% contre 57,36%. Le RN se prenait aussi les pieds dans le tapis dans la localité par la suite, lors des législatives, avec 24,08% au premier tour, contre 32,43% pour le binôme La République en Marche. Le scénario se répétera au second tour, qui verra également le binôme La République en Marche remporter le scrutin.

12:45 - En 2019, Jordan Bardella sur la première marche lors des élections européennes Les résultats de ce dimanche soir vont-ils concorder avec l'équilibre de 2019 ? Le score de la liste du Rassemblement national, avec un certain Jordan Bardella comme général en chef aux européennes il y a cinq ans, était au plus haut à Manéglise, à 25,09%, soit 135 voix dans la ville. L'extrême droite devançait Nathalie Loiseau à 22,68% et Yannick Jadot à 11,15%.

11:45 - Manéglise : démographie, élections et stratégies politiques Dans la ville de Manéglise, la population exerce-t-elle une influence sur les résultats des européennes ? Avec 47,9% de population active et une densité de population de 152 habitants par km², ces données pourraient présager une implication électorale plus forte. Le pourcentage de chômeurs à 6,48% peut agir sur les espérances des habitants en matière de politiques européennes sur l'emploi. Le pourcentage de familles ne détenant aucune voiture (8,17%) souligne une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut impacter les 534 votants sur des questions de transport et d'infrastructure. De surcroît, des aspects tels que le nombre de familles monoparentales (9,18%) et le nombre de bénéficiaires du RSA (0,71%) font ressortir les enjeux de solidarité et d'intégration sociale auxquels la commune est confrontée. Les données sur l'instruction à Manéglise mettent en exergue des disparités notables en termes de niveaux d'instruction, avec 21,41% des habitants ayant obtenu seulement le baccalauréat par exemple. Ces statistiques, associées aux données sur les revenus, invitent à une analyse plus fine des facteurs influençant les parcours éducatifs et professionnels des individus.

10:30 - Les premiers chiffres de la participation vont tomber ce midi, qu'en est-il à Manéglise ? Au fil des dernières consultations politiques, les 1 287 habitants de cette ville ont dévoilé leurs habitudes de vote. Il y a cinq ans, durant les précédentes européennes, 38,66% des personnes en capacité de voter à Manéglise avaient boudé les urnes. L'abstention était de 49,0% pour le scrutin européen de 2014. Près d'un citoyen français sur deux ne s'est pas rendu dans un bureau de vote pour les européennes de 2019. Une nouvelle abstention record se profile-t-elle cette année ? Les chiffres nationaux de 2019 parlent d'eux-mêmes, le pourcentage d'abstention aux élections européennes s'élevait à 49,9%.

09:30 - C'est le moment de faire un choix à Manéglise pour les élections européennes L'une des clés des européennes sera l'étendue de la participation à Manéglise. Pour rappel, dans la commune, le pourcentage de participation aux législatives 2022 s'élevait à 55,45% au premier tour et seulement 55,04% au second tour. Qu'en sera-t-il de la participation à Manéglise pour les européennes ? Pour le premier tour de la présidentielle, le taux de participation avait représenté 81,95% des électeurs de la commune, à comparer avec un taux de participation de 83,72% au second tour, c'est-à-dire 797 personnes. A l’échelle de toute la France, la participation était déjà un sujet majeur il y a deux ans. Elle se chiffrait à 25,48% le midi et seulement 65,00% à 17 heures pour le premier tour.