En direct

19:07 - Que vont trancher les électeurs de la Nupes à Étampes ? La coalition de gauche menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés aux législatives ayant explosé en vol, que décideront ses électeurs pour ces élections européennes ? Le total n'est pas négligeable : lors du premier tour des élections des députés à Étampes, le binôme Nupes avait en effet cumulé 35,74% des votes dans la commune, un score supérieur à son résultat national. Quelle part votera pour la liste de Raphaël Glucksmann, représentant les socialistes, et donnée comme très proche de la liste macroniste de Valérie Hayer dans les sondages lors de ces élections européennes ? Déjà en lice en 2019, ce dernier avait glané 5,07% à Étampes, contre 18,66% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Dernière question dans ce duel, sur quelle base peut compter Valérie Hayer dans la commune : 18,66% (score de Nathalie Loiseau en 2019), 21,62% (vote Macron au premier tour de la présidentielle), ou 18,09% (vote LREM au premier tour des législatives) ?

17:08 - La liste RN favorite à Étampes pour les européennes ? À Étampes, on note que le RN n'a pas gagné en parts de voix entre 2019 et 2022, Jordan Bardella enregistrant en effet 23,72% lors du précédent rendez-vous européen et Marine Le Pen 19,89% au premier tour de la présidentielle. Cette contre-performance tranche avec ce que laissent imaginer les sondages en 2024 au niveau national, avec près de dix points gagnés pour le RN entre les européennes 2019 et le scrutin de juin.

15:02 - Quelques tendances de 2022 à retenir pour les élections européennes Chez les habitants d'Étampes, Marine Le Pen n'avait pas vraiment percé lors du premier tour de l'élection du président de la République il y a deux ans. Avec un maigre 19,89%, la représentante de l'extrême droite était distancée par Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron à 35,01% et 21,62% des votes. Et elle ne créait pas la surprise au second tour avec 39,81% contre 60,19%. Le RN sera distancé ensuite au premier tour des législatives suivantes, comptant 17,05%, alors que les candidats LFI-PS-PC-EELV obtiendront 35,74% des voix. Et le second tour sera à l'avenant avec encore un binôme LFI-PS-PC-EELV finalement vainqueur localement.

12:45 - 23,72% pour Jordan Bardella lors des dernières élections européennes à Étampes Regarder en arrière peut toujours sembler logique au moment de se préparer au résultat du le scrutin de ce 9 juin. Qu'avaient dit les européennes en 2019 ? 23,72% des suffrages étaient tombés vers la liste Rassemblement national de Jordan Bardella il y a cinq ans, aux élections du Parlement européen, devant Nathalie Loiseau à 18,66% et Yannick Jadot à 12,8%. Le mouvement nationaliste avait séduit ainsi 1323 votants d'Étampes.

11:45 - Le poids démographique et économique d'Étampes aux européennes Les données démographiques et socio-économiques d'Étampes mettent en lumière des tendances évidentes susceptibles de peser sur les résultats des élections européennes. Avec un taux de chômage de 15,56% et une densité de population de 593 hab/km², le marché du travail et les questions de logement sont des inquiétudes majeures. Un revenu moyen par foyer fiscal de 22 817 € par an montre l'importance des questions sur la qualité de vie dans les interrogations des 5 703 citoyens possédant une carte électorale. De surcroît, la présence d'une population immigrée de 20,30% et d'une population étrangère de 18,58% indique l'influence des flux migratoires sur la démographie locale. Le pourcentage d'étudiants, de 7,26% à Étampes, met en exergue la présence d'une population jeune et dynamique, susceptible de stimuler l'innovation et la créativité dans la région.

10:30 - Étampes : quel était le pourcentage d'abstention aux européennes ? Près d'un citoyen français sur deux n'a pas voté pour les élections européennes de 2019. Une nouvelle participation en berne se dessine-t-elle en 2024 ? Les chiffres nationaux de 2019 parlent d'eux-mêmes, le taux de participation aux européennes représentait 50%, c’était mieux qu’en 2014. L'analyse des consultations démocratiques antérieures permet de cerner plus précisément le vote des citoyens de cette commune. Cinq années plus tôt, durant les précédentes européennes, le taux de participation s'était hissé à 46,28% au sein d'Étampes. Le taux de participation était de 36,71% en 2014.

09:30 - Comprendre le pourcentage de participation aux élections à Étampes À Étampes, l'abstention constituera indiscutablement l'une des grandes inconnues des européennes. La perte de pouvoir d'achat et ses répercussions sur le moral des familles seraient de nature à pousser les citoyens d'Étampes (91150) à s'intéresser plus fortement de l'élection. Il y a deux ans, pour le premier tour de la dernière élection présidentielle, le pourcentage de participation s'était hissé à 71,59% dans l'agglomération. La participation était de 66,32% au second tour, soit 8 793 personnes. A l'échelle nationale, la participation était déjà analysée en avril 2022. Elle représentait 25,48% le midi et seulement 65,00% à 17 heures pour le premier tour.