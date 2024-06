En direct

19:14 - Sur qui vont se transférer les voix de la Nupes à Morigny-Champigny ? La dynamique de la gauche est aussi à regarder de près lors de ces élections européennes, avec comme inconnue le parti pris des électeurs de la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés, qui avait percé aux législatives, mais qui n'existe plus désormais. A l'issue du premier tour des législatives, en 2022, la candidature Nupes avait enregistré 24,43% des suffrages dans la commune. Quelle part votera pour la liste de Raphaël Glucksmann, représentant le PS, et donnée dans un combat serré avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les enquêtes d'opinion lors de ces élections européennes ? Déjà en lice en 2019, Glucksmann s'était arrogé 5,14% à Morigny-Champigny, contre 21,25% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau. Il pourrait faire plus à l'issue du scrutin d'aujourd'hui...

17:08 - Quel score pour le Rassemblement national à Morigny-Champigny lors des européennes ? Le score en faveur de la liste Bardella sera la clé du scrutin pour cette élection européenne 2024 au niveau local, comme dans le reste du pays. Alors qu'on annonce 10 points de plus pour le RN au niveau national, entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024, Morigny-Champigny semble néanmoins dans une physionomie différente. Entre Jordan Bardella en 2019 et Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022, le parti n'a en effet pas gagné de terrain dans les bureaux de vote locaux.

15:02 - Avantage Renaissance à Morigny-Champigny ? Les toutes dernières élections en date, les législatives 2022, avaient abouti à un très gros score pour le RN à Morigny-Champigny. Le parti frontiste avait obtenu une place en tête dans la localité avec 24,61% au premier round et surtout 55,32% au 2e (Morigny-Champigny ne comptant qu'une seule circonscription). Lors de la présidentielle quelques mois plus tôt, le scénario était différent avec Emmanuel Macron en tête grâce à 27,3% au premier tour, devant Marine Le Pen avec 26,88% et Jean-Luc Mélenchon avec 17,55%. Au second, Emmanuel Macron l'emportait avec 55,39% devant Marine Le Pen (44,61%).

12:45 - Jordan Bardella sur la première marche lors des européennes 2019 à Morigny-Champigny Les résultats de ce 9 juin vont-ils confirmer l'équilibre de 2019 ? 28,5% des voix avaient cheminé vers le parti lepéniste de Jordan Bardella il y a cinq ans, aux élections européennes, contre Nathalie Loiseau à 21,25% et Yannick Jadot à 11,36%. Le mouvement eurosceptique avait dominé le scrutin avec pas moins de 499 votants de Morigny-Champigny.

11:45 - L'avenir européen se dessine aussi à Morigny-Champigny Dans les rues de Morigny-Champigny, les élections sont en cours. Avec ses 24,77% de cadres pour 4 405 habitants, cette commune peut compter sur une certaine vitalité économique. Avec 280 entreprises, Morigny-Champigny est un lieu propice à l'essor de l'innovation et l'entrepreneuriat. Le taux de foyers détenant au moins une voiture (90,47 %) souligne l'importance des problématiques de transport et d'aménagement routier dans les interrogations des citoyens. La présence de 221 résidents étrangers et un pourcentage de personnes immigrées de 6,42%, favorise son multiculturalisme. Au sein de cette diversité sociale, 44,25% des ménages sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 345,64 euros, accable une ville qui vise un avenir prospère. Chaque vote comptabilisé aujourd'hui à Morigny-Champigny participe à l'histoire européenne.

10:30 - Morigny-Champigny : la mobilisation des habitants aux élections européennes L'étude des élections antérieures permet de comprendre un peu mieux le vote des citoyens de cette localité. Lors des européennes 2019, 52,81% des personnes habilitées à participer à une élection à Morigny-Champigny avaient pris part au scrutin. La participation était de 46,78% il y a dix ans. Les élections européennes mobilisent moins que les autres scrutins. Qu'en sera-t-il cette année ? Voici les chiffres de 2019 à l'échelle de l'Hexagone : le pourcentage de participation aux européennes représentait 50,12%.

09:30 - Abstention à Morigny-Champigny : que retenir des précédentes élections ? À Morigny-Champigny, le niveau de participation constituera incontestablement un facteur important du scrutin européen. Pour rappel, dans la ville, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 se chiffrait à 49,67% au premier tour et seulement 51,13% au deuxième tour. Peut-on pronostiquer l'abstention pour les européennes à Morigny-Champigny ? En avril 2022, au deuxième tour de l'élection présidentielle, sur les 3 445 inscrits sur les listes électorales dans la ville, 24,75% avaient refusé de se rendre aux urnes, contre un taux d'abstention de 22,84% au premier tour. Pour rappel, à l'échelle de l'Hexagone, l'abstention à l'élection présidentielle 2022 représentait 26,3% au premier tour et 28,0% au deuxième tour, plus qu'en 2017.