En direct

19:34 - Les électeurs de la Nupes très suivis La tendance à gauche est aussi à regarder de près lors de ces européennes, avec une inconnue : le parti pris des électeurs de la Nouvelle union populaire et sociale, décisive lors des législatives, mais qui n'existe plus dans le paysage politique. A l'issue du premier round des dernières législatives, la candidature Nupes avait obtenu 12,08% des suffrages dans la commune. Combien voteront pour la liste de Raphaël Glucksmann, portant le logo du PS, et annoncée au coude-à-coude avec la liste macroniste de Valérie Hayer par les sondeurs ? En 2019, Glucksmann s'était arrogé 2,21% à Étrœungt, contre 20,53% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau.

17:08 - Quel résultat à Étrœungt pour les candidats de Bardella ? Si dans toute la France, les sondages d'opinion chiffrent une évolution moyenne du RN à environ dix points de plus aux européennes 2024 en comparaison de son résultat des dernières européennes (ce qui porterait théoriquement Bardella à 45% dans la commune), il faut réaliser néanmoins que le mouvement n'a pour l'instant gagné que 1 point de plus entre 2019 et et le premier tour de la présidentielle 2022. La tendance pourrait donc être moins forte localement.

15:02 - Avantage Rassemblement à Étrœungt ? La communauté électorale d'Étrœungt avait servi un énorme avantage à Marine Le Pen au moment de l'élection à la présidence de la République de 2022. La cheffe de file du Rassemblement national l'emportait avec 36,23% au 1er round. Rebelotte au deuxième tour contre Macron avec 60,27%. Lors de l'échéance suivante, le parti trébuchait au premier tour des législatives dans la commune, récoltant 31,18% des voix sur place, contre 33,43% pour le binôme Ensemble !. Au second tour, il échouait également, laissant la première place au binôme concurrent avec 53,49%.

12:45 - Il y a cinq ans, Jordan Bardella sur la première marche lors des dernières élections européennes Les résultats de ce soir vont-ils s'accorder avec l'équilibre de 2019 ? Dans le détail, la liste RN, déjà emmenée par Jordan Bardella, s'était arrogée les élections du Parlement européen à l'époque. Le bulletin avait séduit 35,98% des votes, soit 163 voix dans la ville, devant Nathalie Loiseau à 20,53% et Yannick Jadot à 7,73%.

11:45 - Élections européennes à Étrœungt : impact de la démographie et de l'économie locale Quel impact auront les électeurs d'Étrœungt sur les résultats des élections européennes ? Le pourcentage de demandeurs d'emploi à 11,56% pourrait avoir un effet sur les espoirs des habitants en matière de mesures européennes sur le travail. Avec 47,67% de population active et une densité de population de 53 hab/km², l'engagement électoral sera-t-il dynamique ? Le pourcentage de ménages détenant au moins une voiture (77,34%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 366 électeurs sur des problématiques de mobilité et d'aménagement routier. De surcroît, des aspects tels que le nombre de bénéficiaires du RSA (2,83%) et le nombre de résidences HLM (0,92% des logements) indiquent les enjeux de solidarité et d'intégration sociale qui préoccupent les électeurs. Les chiffres sur l'instruction à Étrœungt mettent en relief des disparités notables en termes de niveaux d'instruction, avec 15,9% des habitants ayant obtenu seulement le baccalauréat par exemple, ce qui met en lumière la nécessité d'une réflexion approfondie sur les politiques éducatives et d'emploi de l'Union européenne.

10:30 - Leçons à tirer de la participation aux élections européennes à Étrœungt L'analyse des derniers rendez-vous électoraux est l'occasion de se faire une idée du vote des citoyens de cette commune. Lors des précédentes élections européennes, 51,24% des personnes habilitées à participer à une élection à Étrœungt avaient boudé les urnes. Le taux d'abstention était de 57,41% lors du scrutin européen de 2014. Faire son devoir électoral n'étant pas une priorité pour les Français, l'abstention battra-t-elle un nouveau record à l'annonce des résultats des élections européennes ? Les chiffres du pays en 2019 parlent d'eux-mêmes, le pourcentage d'abstention aux élections européennes représentait 49,9%, en amélioration par rapport à 2014.

09:30 - Les élections européennes à Étrœungt sont lancées L'un des critères principaux de ces européennes 2024 sera à n'en pas douter le taux de participation à Étrœungt. Pour mémoire, dans la localité, l'abstention aux législatives 2022 se chiffrait à 62,23% au premier tour. Au second tour, 59,96% des votants ne se sont pas déplacés. Quel taux atteindra l'abstention à Étrœungt cette année ? Au deuxième tour de l'élection présidentielle, sur les 975 personnes en âge de voter dans la localité, 27,59% avaient déserté les urnes. Le taux d'abstention était de 30,05% au premier tour. Pour comparer, à l'échelle nationale, le pourcentage d'abstention à l'élection présidentielle 2022 atteignait 26,3% au premier tour et 28,0% au second tour, presque un record pour une élection présidentielle.