Résultat des européennes à Étueffont : l'élection 2024 en direct

L'élection présidentielle avait servi un bel avantage à Marine Le Pen en 2022 dans la ville. Elle l'emportait avec 28,36% au 1er tour. Derrière, Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon arrivaient respectivement à 22,42% et 19,39% des voix. Rebelotte au 2e tour devant Emmanuel Macron avec 51,66% contre 48,34%. Lors de l'échéance suivante, le RN ratait la marche au premier tour des législatives dans la ville, grattant 21,72% des voix sur place, contre 27,59% pour le binôme Divers droite. Il rattrapait son retard en revanche au second tour, avec 52,69%, contre 47,31% pour le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale.

11:45 - Analyse socio-économique d'Étueffont : perspectives électorales

La composition démographique et socio-économique d'Étueffont définit les préoccupations et les intérêts des électeurs, impactant ainsi le résultat des élections européennes. Les jeunes et les demandeurs d'emploi jouent un rôle central dans le village, avec près de 30% de la population ayant de 0 à 29 ans, et un taux de chômeurs de 10,08%. Qui plus est, le pourcentage de ménages propriétaires (74,56%) souligne l'importance des thématiques de logement et d'urbanisation. Le pourcentage de ménages disposant d'au moins une voiture (82,75%) montre une dépendance à l'automobile, ce qui peut impacter les 597 votants sur des problématiques de transport et d'environnement. Enfin, des indicateurs tels que le nombre de familles monoparentales (21,18%) et le nombre de bénéficiaires du RSA (1,43%) indiquent les enjeux de solidarité et d'intégration sociale auxquels la commune est confrontée. Les données sur l'éducation à Étueffont mettent en exergue des niveaux variés de qualifications, avec 31,53% des habitants non diplômés, cela peut indiquer des défis tels que le manque d'opportunités éducatives, le décrochage scolaire ou des difficultés économiques.