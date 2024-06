Résultat des européennes à Rougemont-le-Château : l'élection 2024 en direct

En direct

18:29 - Quelle performance pour la liste RN à Rougemont-le-Château lors des européennes ? Le résultat obtenu par la liste du RN menée par Jordan Bardella sera le principal enseignement au niveau local pour cette élection des députés européens. En mettant de côté les législatives, la progression du RN se montre déjà solide à Rougemont-le-Château entre Jordan Bardella en 2019 (29,84%) et Marine Le Pen en 2022 (33,8% au premier tour de la présidentielle), de l'ordre de 4 points. Mais l'acsension devrait être plus importante encore aux européennes 2024, les études sondagières offrant plutôt à la liste de Jordan Bardella un score de 30 à 33% en France, soit beaucoup plus que les 23% de 2019. Le RN pourrait donc se trouver à 39% localement ce 9 juin, si la dynamique était la même qu'à l'échelle nationale.

15:02 - Déjà des tendances à prendre en compte L'élection à la présidence de la République avait offert un net avantage à Marine Le Pen il y a deux ans dans la ville. La candidate du RN prenait les devants avec 33,8% au 1er tour, alors que Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon arrivaient respectivement à 21,59% et 16,07% des voix. Pour le deuxième tour du scrutin, c'est aussi la numéro 1 du Rassemblement national qui se plaçait en tête avec 56,25%, devant Emmanuel Macron à 43,75%. Au moment de donner ou non une majorité au président élu, le RN n'était plus majoritaire au premier tour des législatives dans la commune, cumulant 16,06% des votes sur place, contre 47,84% pour le binôme Divers droite. Il revenait en revanche en force au second tour, avec 58,56%, contre 41,44% pour le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale.

12:45 - 29,84% pour Jordan Bardella il y a cinq ans à Rougemont-le-Château Le résultat de ce soir va-t-il répéter le verdict de 2019 ? Dans le détail, 151 habitants de Rougemont-le-Château passés par les bureaux de vote avaient choisi la liste RN il y a cinq ans, aux élections européennes. La liste, déjà chapeautée par Jordan Bardella, attirait 29,84% des suffrages devant Nathalie Loiseau à 16,6% et François-Xavier Bellamy à 11,86%.

11:45 - Rougemont-le-Château et l'Europe : démographie, économie et enjeux électoraux Dans les rues de Rougemont-le-Château, les élections sont en cours. Avec ses 1 486 habitants, cette commune possède une certaine vitalité démographique. Ses 82 entreprises démontrent une activité entrepreneuriale prospère, tandis que son tissu social comprend 393 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Le taux de ménages ne possédant aucune voiture (20,24 %) montre une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut influencer les électeurs sur des questions de mobilité et d'infrastructure. Les électeurs, dont 34,94% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Au sein de cette diversité sociale, près de 44,53% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 940,21 € pourrait devenir une entrave à plus de prospérité. En somme, à Rougemont-le-Château, les préoccupations locales alimentent le débat démocratique.

10:30 - Rougemont-le-Château : analyse du niveau de participation aux précédentes européennes Les européennes mobilisant généralement moins que les autres scrutins, qu'en sera-t-il cette année ? Voici les chiffres de 2019 au niveau du pays : l'abstention aux élections européennes représentait 49,9%. Au fil des dernières années, les 1 536 habitants de cette localité ont dévoilé leurs préférences de vote. Il y a cinq ans, au moment des précédentes élections européennes, 45,07% des personnes en capacité de participer à une élection à Rougemont-le-Château avaient boudé les urnes, contre un taux d'abstention de 50,51% lors du scrutin européen de 2014.

09:30 - Pourcentage de participation aux élections : focus sur Rougemont-le-Château Qu'en sera-t-il de l'abstention ce dimanche, lors des européennes à Rougemont-le-Château ? Les populations des communes de petite taille se déplacent souvent plus que dans les grandes, cette réalité peut-elle s'inverser pour les européennes ? Il y a deux ans, au premier tour de la dernière élection présidentielle, le pourcentage d'abstention avait atteint 19,07% des inscrits sur les listes électorales de la localité, à comparer avec un taux d'abstention de 21,15% au second tour. Pour mémoire, au niveau de la France, le taux d'abstention à la présidentielle 2022 s'élevait à 26% au premier tour et 28% au deuxième tour, c'était presque un record.