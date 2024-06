Résultat des européennes à Etzling : l'élection 2024 en direct

En direct

19:34 - À Etzling, quels seront les reports du score Nupes ? En plus du score de la liste RN, arrive la question du duel entre la liste Renaissance de Valérie Hayer et celle des socialistes portée par Raphaël Glucksmann. Ces adversaires arriveraient dans un mouchoir de poche à l'issue du scrutin d'aujourd'hui, selon les études sondagières. Mais il faut rappeler que Le candidat de gauche avait glané 4,27% à Etzling, contre 20,53% pour la liste LREM lors des dernières européennes. Reste à savoir quel sera le report des votes de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a été dissoute. Le niveau est élevé : lors du premier tour des élections du Parlement à Etzling, le binôme Nupes avait en effet enregistré 13,59% des votes dans la commune. Une somme à compléter avec les 15% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. Quant à la liste Hayer, il s'agira de savoir quelle est sa réelle base à Etzling, entre les 20,53% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 23,78% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 24,39% de LREM au premier tour des législatives…

17:08 - Que vont trancher les habitants d'Etzling ? Le nombre de bulletins glanés par la liste Bardella va être le déterminant localement pour ces élections. La liste Bardella pourrait se trouver pas loin de 40% à Etzling si la dynamique anticipée par les sondeurs à l'échelle de la France se confirme localement. Le leader frontiste est en effet crédité de 30 à 33% des voix dans le pays, soit dix points de plus qu'il y a cinq ans. Une somme à ajouter aussi à son résultat de l'époque dans la localité ? Le pronostic est simple, mais logique au regard de la progression du RN dans la zone. En deux ans seulement, entre la candidature de Bardella en 2019 et celle de Marine Le Pen en 2022 (premier tour), le RN a en effet déjà gagné 5 points.

15:02 - Les habitants d'Etzling plutôt pour Marine Le Pen à la présidentielle Les toutes dernières élections en date, les législatives, avaient donné un très bon résultat pour le Rassemblement national à Etzling. Le mouvement nationaliste s'était placé en tête dans la commune avec 29,97% au 1er round. Il s'imposait ensuite avec 54,91% au 2e sur l'unique circonscription du secteur. Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques semaines plus tôt avec 37,43% au premier tour de l'élection à la présidence de la République. Emmanuel Macron était deuxième avec 23,78% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 9,94%. Marine Le Pen s'imposait enfin au second round dans la commune avec 55,21%, devant Emmanuel Macron à 44,79%.

12:45 - À Etzling, Jordan Bardella devant les autres lors des européennes 2019 Se retourner sur le dernier test peut encore sembler une évidence au moment de se familiariser avec le scrutin de ce 9 juin. Quel résulat était tombé à l'issue des européennes en 2019 ? C'est la liste emmenée par Jordan Bardella qui avait terminé en tête des élections du Parlement européen à l'époque à Etzling, avec 32,53% des bulletins (122 voix) devant celle de Nathalie Loiseau avec 20,53% suivie par Yannick Jadot avec 9,6%.

11:45 - Élections européennes à Etzling : impact de la démographie et de l'économie locale Aujourd'hui, les urnes se sont ouvertes pour les européennes à Etzling comme dans tout l'Hexagone. Avec ses 1 147 habitants, ce bourg cosmopolite représente la richesse culturelle de l'Europe contemporaine. Ses 40 entreprises témoignent d'une activité entrepreneuriale prospère, tandis que son tissu social se compose de 384 familles, reflétant une communauté diversifiée. Dans le bourg, 25 % de la population est âgée de moins de 30 ans, et 8,66 % sont des personnes âgées, ce qui peut avoir un effet sur les priorités politiques, notamment en matière d'éducation et de soins de santé. Avec 209 résidents étrangers et un pourcentage de personnes immigrées de 20,61%, Etzling se classe comme un exemple de son ouverture au monde. Parmi cette diversité sociale, près de 57,81% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 337,64 euros pourrait devenir un défi financier pour la ville. À Etzling, les intérêts locaux, tels que le travail, l'enseignement et l'inflation, rejoignent ceux de l'Europe.

10:30 - Etzling : la mobilisation des citoyens aux élections européennes Au fil des rendez-vous électoraux passés, les 1 164 habitants de cette ville ont laissé transparaître leurs préférences de vote. Cinq ans plus tôt, au moment des précédentes élections européennes, le pourcentage d'abstention s'était hissé à 47,86% au sein d'Etzling, contre une abstention de 64,34% il y a dix ans. Assisterons-nous à une hausse de l'abstention aux élections européennes, similaire au record établi à 59,4% en 2009 ? Au niveau de la France entière, la participation était déjà scrutée aux européennes de 2019. Elle atteignait 19,3% à 12h et déjà 43,3% à 17h.

09:30 - Les européennes démarrent à Etzling : quel sera le taux de participation ? À Etzling, le niveau d'abstention sera indiscutablement l'un des critères essentiels de ce scrutin européen 2024. Pour le premier tour de la présidentielle, 74,68% des personnes aptes à voter dans la ville avaient pris part au scrutin. La participation était de 77,03% au deuxième tour, c'est-à-dire 540 personnes. Pour rappel, dans la ville, la participation aux législatives 2022 atteignait 41,38% au premier tour. Au deuxième tour, 41,1% des électeurs ont exercé leur droit de vote. La guerre aux portes de l'Europe serait susceptible de renforcer l'engagement civique des habitants d'Etzling .