Résultat des européennes à Spicheren : l'élection 2024 en direct

Dernières élections en date, les législatives avaient donné un très gros résultat pour le RN à Spicheren. Le parti s'était hissé en tête dans la localité avec 25,06% au premier tour, mais sera battu en revanche au deuxième par le ticket Ensemble ! Sur la circonscription du lieu. Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques semaines plus tôt avec 31,49% au 1er tour de l'élection à la présidence de la République. Emmanuel Macron était deuxième avec 28,81% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 12,01%. Avec 49,57% elle s'inclinait en revanche au second tour devant un Emmanuel Macron à 50,43%.

11:45 - Spicheren : démographie, élections et perspectives d'avenir

Dans la commune de Spicheren, la population exerce-t-elle une influence sur les résultats des élections européennes ? La répartition démographique pourrait agir sur les orientations des directives européennes, notamment en matière d'éducation et de soins de santé. Dans la commune, 14,84% des résidents sont des enfants, et 8,09% de 75 ans et plus. Le pourcentage de ménages ne possédant aucune voiture (14,83%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut influencer les 816 votants sur des problématiques de transport et d'aménagement routier. Par ailleurs, la présence d'une population étrangère de 25,41% et d'une population immigrée de 28,45% indique les enjeux des politiques migratoires et d'intégration dans le pays. Les chiffres sur l'éducation à Spicheren mettent en avant une diversité de qualifications, avec 18,07% des habitants titulaires du seul bac. Ceci, associé aux statistiques sur les revenus, peut influencer les préoccupations concernant les politiques de l'Union européenne sur l'éducation et l'emploi.