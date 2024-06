Résultat des européennes à Kerbach : l'élection 2024 en direct

En direct

19:34 - Glucksmann, Aubry, Toussaint.. À Kerbach, qui va prendre avantage du vote Nupes ? La gauche unie aux législatives ayant explosé, qu'adviendra-t-il de ses électeurs pour ces élections européennes ? Au cours du premier tour des élections législatives, la candidature Nupes avait cumulé 18,47% des voix dans la localité. Combien voteront pour la liste de Raphaël Glucksmann, alliée du Parti socialiste, et comme très proche de la liste macroniste de Valérie Hayer par les sondeurs ? Déjà candidat il y a cinq ans, ce dernier s'était arrogé 4,19% à Kerbach, contre 23,02% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau. Mais les comptes pourraient bien s'équilibrer à l'issue du scrutin du jour...

17:08 - Le RN favori pour les européennes à Kerbach ? A l'échelle locale comme dans le reste de la France, le résultat de la liste présentée par Jordan Bardella lors de ces européennes sera très instructif. Si on associe le score de la liste RN aux européennes 2019 et celui de Marine Le Pen en 2022 au premier tour de la présidentielle, on observe une progression de 2 points à Kerbach. Mais celle-ci pourrait s'avérer encore plus haute aux européennes 2024, les intentions de vote annonçant plutôt à la formation une progression de près de 10 points en comparaison de la dernière élection européenne. Assez pour anticiper 38% dans la ville cette fois ?

15:02 - Les votants de Kerbach penchaient pour Le Pen il y a deux ans La typologie politique des habitants d'une commune se reflète bien souvent le plus visiblement dans le verdict de l'élection de celui qui va présider la France. La ville de Kerbach s'était massivement tournée vers Marine Le Pen au terme de l'élection suprême de 2022 puisque la numéro 1 du Rassemblement national terminait avec 30,35% au 1er tour. Elle elle avait aussi une longueur d'avance au second tour avec 52,97%. Lors de l'échéance suivante, le parti trébuchait au premier tour des législatives dans la ville, cumulant 24,27% des suffrages sur place, contre 26,91% pour le binôme La République en Marche. Il s'imposait en revanche au second tour, avec 53,93%, contre 46,07% pour le binôme Ensemble !.

12:45 - Les européennes 2019 avaient sacré Jordan Bardella à Kerbach Se retourner sur le dernier test peut encore sembler indispensable au moment de se familiariser avec le scrutin de ce dimanche. Qu'avaient dit les européennes en 2019 ? A l'époque, à Kerbach, la liste Rassemblement national, déjà chapeautée par Jordan Bardella, avait pris la première place, glanant 28,14% des voix face à Nathalie Loiseau à 23,02% et Yannick Jadot à 10,93%.

11:45 - Élections européennes à Kerbach : impact de la démographie et de l'économie locale Devant le bureau de vote de Kerbach, les citoyens se regroupent pour exercer leur droit. Avec ses 1 215 habitants, ce village est perçue comme un symbole d'ouverture. Ses 46 entreprises démontrent une économie florissante. Le pourcentage de foyers possédant au moins une automobile (88,25 %) souligne le poids des questions de mobilité et d'aménagement routier dans les préoccupations des citoyens. La présence de 132 résidents étrangers contribue à son multiculturalisme. Dans cette mosaïque sociale, près de 48,16% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 663,13 euros pourrait devenir une entrave à plus de prospérité. En résumé, Kerbach incarne les intérêts et les objectifs de l'Europe contemporaine.

10:30 - Elections européennes à Kerbach : état des lieux de l'abstention Près de la moitié des Français ne se sont pas rendus dans un bureau de vote pour les élections européennes de 2019. Une nouvelle participation en berne se profile-t-elle cette année ? Sur le plan national, le pic d'abstention a été enregistré à l'occasion du premier tour des régionales 2021. Il s'élevait à 66,7%. À Kerbach, 70,7% des votants n'avaient pas fait l'effort de se déplacer. Comment ont voté le plus souvent les habitants de cette commune lors des précédents scrutins européens ? Cinq années plus tôt, au moment des précédentes européennes, 45,1% des personnes habilitées à voter à Kerbach avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote. L'abstention était de 54,61% lors des européennes de 2014.

09:30 - L'abstention aux européennes à Kerbach Ce dimanche, lors des élections européennes à Kerbach, qu'en sera-t-il de l'abstention ? En avril 2022, au premier tour de l'élection présidentielle, le taux d'abstention avait représenté 20,02% des inscrits sur les listes électorales de la commune. Le taux d'abstention était de 22,7% au deuxième tour. Pour mémoire, dans la commune, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 se chiffrait à 52,79% au premier tour. Au second tour, 52,78% des votants ne se sont pas déplacés. Quel taux atteindra l'abstention à Kerbach pour les européennes ? L'inflation, cumulée avec les préoccupations provoquées par la situation géopolitique actuelle, seraient capables de renforcer l'engagement civique des habitants de Kerbach .