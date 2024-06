En direct

19:23 - Sur quel candidat vont converger les supporters de la Nupes à Évette-Salbert ? L'union des partis de gauche aux législatives étant terminée, vers quel candidat vont se tourner ses électeurs pour ces élections européennes ? Lors du premier tour des élections de l'Assemblée à Évette-Salbert, le binôme Nupes avait en effet accumulé 26,83% des votes dans la commune, soit plus que son score national. Quelle part votera pour la liste de Raphaël Glucksmann, alliée du Parti socialiste, et donnée dans un combat serré avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les enquêtes d'opinion lors de ces élections européennes ? En 2019, ce dernier avait obtenu 6,38% à Évette-Salbert, contre 23,81% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Son résultat dépendra évidemment cette fois des suffrages accordés à la liste LFI de Manon Aubry (5,98% en 2019), mais aussi de ceux de l'EELV Marie Toussaint (13,48% pour Yannick Jadot en 2019) ou encore du PCF Léon Deffontaine (1,62% pour Yann Brossat en 2019).

17:08 - Le Rassemblement national à Évette-Salbert, un favori aux européennes ? Si on compare le résultat de la liste Bardella aux européennes 2019 et celui de Marine Le Pen en 2022 au premier tour de la présidentielle, on peut constater une progression de 1 point à Évette-Salbert. Mais celle-ci pourrait se trouver encore plus élevée aux européennes 2024, les instituts offrant plutôt au mouvement une évolution de près de 10 points par rapport à de l'élection 2022. De quoi l'amener à plus de 30% dans la ville cette fois ?

15:02 - Les électeurs d'Évette-Salbert plutôt pour Macron à la présidentielle Marine Le Pen était reléguée en deuxième position au premier tour de la présidentielle 2022 dans la ville avec 20,42% contre 31,52% pour Emmanuel Macron. Et elle n'arrivait pas à reprendre l'avantage au second tour avec 37,32% contre 62,68%. Le RN ne convainquait pas plus dans la localité quelques semaines plus tard, lors des élections du Parlement, avec 12,41% au premier tour, contre 26,83% pour le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale. Le second tour sera à l'avenant, voyant également le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale gagner le scrutin.

12:45 - Rappel ! Quels résultats pour les européennes à Évette-Salbert il y a cinq ans ? Quel verdict était tombé lors des européennes précédentes ? Se retourner sur le dernier vote similaire semble toujours évident au moment de se préparer au résultat du scrutin d'aujourd'hui. À Évette-Salbert, les précédentes européennes offraient la première place de la liste de Nathalie Loiseau avec 23,81% des votes. Elle devançait la liste de Jordan Bardella avec 19,05% et Yannick Jadot avec 13,48%.

11:45 - Analyse socio-économique d'Évette-Salbert : perspectives électorales Devant les 2 bureaux de vote dispersés à travers Évette-Salbert, les citoyens se rassemblent pour choisir leurs eurodéputés. Avec ses 33,33% de cadres supérieurs pour 2 026 habitants, cette commune peut compter sur une certaine vigueur économique. Ses 88 entreprises démontrent une activité entrepreneuriale florissante, alors que son tissu social se compose de 695 familles, reflétant une communauté diversifiée. Le taux de ménages possédant au moins une voiture (89,28 %) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les votants sur des problématiques de transport et d'aménagement routier. Les habitants, dont 45,87% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Dans cette mosaïque sociale, 33,09% des familles sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 173,79 euros, accable une ville qui vise un avenir prospère. À Évette-Salbert, les problématiques locales, tels que le chômage, l'écologie et l'inflation, alimentent le débat démocratique.

10:30 - Les premiers chiffres sur la participation vont tomber ce midi, qu'en est-il à Évette-Salbert ? L'étude des résultats des élections précédentes permet de comprendre davantage le vote des habitants de cette commune. Cinq ans auparavant, lors des précédentes élections européennes, sur les 1 029 inscrits sur les listes électorales à Évette-Salbert, 57,45% s'étaient rendus dans l'isoloir, à comparer avec un taux de participation de 49,69% lors des élections européennes de 2014. Faire son devoir électoral n'étant pas une priorité pour les Français, l'abstention battra-t-elle un nouveau record en ce jour de résultat d'élection ? Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà examinée aux européennes de 2019. Elle s'élevait à 19,3% à midi et seulement 43,3% à 17 heures.

09:30 - C'est le moment de faire un choix à Évette-Salbert pour les européennes Qu'en sera-t-il de l'abstention ce 9 juin, lors des européennes à Évette-Salbert ? Pour rappel, dans la localité, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 se chiffrait à 46,25% au premier tour. Au deuxième tour, 48,47% des électeurs ne se sont pas déplacés. Il y a deux ans, au premier tour de la dernière présidentielle, parmi les 1 808 personnes en âge de voter au sein de la localité, 19,36% avaient déserté les urnes. Le taux d'abstention était de 23,01% au second tour. En proportion, au niveau de la France, l'abstention à la présidentielle 2022 atteignait 26,31% au premier tour et 28,01% au deuxième tour, c’était plus qu’en 2017.