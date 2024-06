Résultat des européennes à Cravanche : l'élection 2024 en direct

En direct

18:14 - Quel résultat pour la liste RN à Cravanche lors des européennes ? Si dans l'Hexagone, les instituts de sondage prévoient une progression moyenne du RN à près de 10 points aux européennes 2024 en comparaison de son résultat des européennes 2019 (ce qui amènerait théoriquement Bardella à 32% dans la commune), il faut réaliser néanmoins que celui-ci n'a pour l'instant gagné que 2 points de plus entre 2019 et 2022 pour le premier tour de Marine Le Pen. La razzia annoncée devrait donc être plus mesurée localement.

15:02 - Les enseignements de 2022 C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en tête à Cravanche lors du premier tour de la présidentielle, avec 26,94%, devant Marine Le Pen. La représentante du RN obtenait 24,95%. Et elle ne créait pas la surprise au second tour avec 41,55% contre 58,45%. Le RN ratait aussi la première marche dans la localité par la suite, lors des élections des députés, avec 15,6% au premier tour, contre 25,87% pour le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale. Au deuxième round, c'est encore un binôme LFI-PS-PC-EELV qui remportera le plus de suffrages, avec 55,61% sur l'unique circonscription couvrant la commune.

12:45 - 24,81% pour Nathalie Loiseau en 2019 à Cravanche Regarder en arrière semble encore une fois indispensable au moment de se familiariser avec le scrutin de ce dimanche. Quels étaient les résultats des européennes en 2019 ? Nathalie Loiseau l'emportait à Cravanche lors des élections européennes il y a cinq ans, avec 24,81%. Le RN de Jordan Bardella était alors relégué au second plan avec 22,11% des bulletins.

11:45 - Cravanche : démographie, élections et perspectives d'avenir La composition démographique et la situation socio-économique de Cravanche contribuent à façonner les intérêts et les préoccupations des électeurs, et donc leur impact sur les européennes. Avec un pourcentage de chômeurs de 13,13% et une densité de population de 1445 habitants/km², le marché du travail et les questions d'habitat sont des inquiétudes majeures. Le taux de familles possédant au moins une automobile (83,6%) souligne le poids des problématiques de transport et d'aménagement routier dans les préoccupations des 770 votants. D'autres part, des indicateurs tels que le nombre de bénéficiaires du RSA (2,23%) et le nombre de résidences HLM (25,7% des logements) font ressortir les enjeux économiques et sociaux qui tracassent les habitants. Les données sur l'éducation, tel que le pourcentage de titulaires d'un diplôme universitaire (38,43%), suggèrent un niveau élevé d'instruction à Cravanche, soulignant l'importance des initiatives visant à promouvoir l'accès à l'éducation.

10:30 - Les premiers chiffres sur la participation attendus ce midi : la situation à Cravanche Comment votent traditionnellement les citoyens de cette commune ? Cinq ans plus tôt, lors des précédentes élections européennes, parmi les 820 personnes en âge de voter à Cravanche, 43,87% étaient restées chez elles, contre une abstention de 52,18% en 2014. Y aura-t-il une hausse de l'abstention aux européennes, à l'image du record de 59% constaté en 2009 ? Sur le plan national, le pic d'abstention a été observé durant le premier tour des régionales 2021, s'élevant à 67%. À Cravanche, 66,1% des habitants n'avaient pas voté.

09:30 - Comprendre le pourcentage de participation aux élections à Cravanche Ce 9 juin 2024, lors des européennes à Cravanche, qu'en sera-t-il de la participation ? Il y a 2 ans, lors du premier tour de l'élection présidentielle, le pourcentage de participation avait atteint 78,00% des électeurs de la ville, contre un taux de participation de 76,85% au second tour, ce qui représentait 1 122 personnes. Au niveau national, la participation était déjà scrutée en avril 2022. Elle s'élevait à 25,48% le midi et seulement 65,00% à 17 h pour le premier tour, moins qu'en 2017. L'inflation qui plombe les finances des ménages, combinée avec les préoccupations liées au conflit entre l'Ukraine et la Russie pourraient entre autres inciter les habitants de Cravanche (90300) à ne pas rester chez eux.