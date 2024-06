En direct

19:10 - Quel verdict pour Raphaël Glucksmann à gauche au terme de ces élections européennes ? Déjà candidat il y a cinq ans pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est aussi composée de socialistes, avait obtenu 6,37% à Évron, contre 21,63% pour la liste de la majorité, portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Mais les comptes pourraient bien s'équilibrer en 2024 selon les enquêtes sondagières. La réponse se trouve surtout dans le report des voix de la Nupes, qui a déjà explosé en vol malgré sa percée lors des élections législatives. A l'issue du premier tour des élections des députés, en 2022 à Évron, le binôme Nupes avait en effet obtenu 44,15% des votes dans la localité. Un chiffre à mettre en perspective avec les 19% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. Tout est évidemment dépendant cette fois des suffrages accordés à Manon Aubry (4,13% en 2019), mais aussi de ceux de l'écologiste Marie Toussaint (8,61% pour Yannick Jadot en 2019) ou encore du communiste Léon Deffontaine (1,21% pour Yann Brossat en 2019).

17:08 - Jusqu'où ira le RN à Évron lors des européennes ? Si en France entière, les enquêtes d'opinion prédisent une progression du RN à environ dix points de plus aux européennes 2024 par rapport à son résultat des précédentes européennes (ce qui propulserait théoriquement Bardella à 34% dans la commune), il faut réaliser pourtant que le mouvement n'a en fait grappillé que 2 points de plus entre 2019 et la candidature de Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022. La razzia annoncée devrait donc être moins forte localement.

15:02 - Les inscrits d'Évron penchaient pour Macron à la présidentielle Marine Le Pen avait été deuxième au premier tour de la présidentielle 2022 dans la cité avec 26,38% contre 34,32% pour Emmanuel Macron. Et elle s'inclinait face au président sortant au second tour avec 41,96% contre 58,04%. Le RN ne convainquait pas plus à Évron quelques semaines plus tard, lors des élections des députés, avec 17,63% au premier tour, contre 44,15% pour le binôme Nupes. Sur la commune d'Évron, c'est finalement une majorité LFI-PS-PC-EELV qui sera préférée à l'issue du second tour, achevant la mise à l'écart du RN.

12:45 - Quel verdict pour les européennes à Évron il y a cinq ans ? Qui l'avait emporté lors des européennes précédentes, en 2019 ? Revenir cinq ans en arrière semble toujours indispensable au moment d'analyser le scrutin de ce 9 juin. Dans le détail, la liste Rassemblement national, déjà dirigée par Jordan Bardella, était arrivée en tête des européennes à l'époque. Ladite liste séduisait 24,9% des votes, soit 723 voix dans la ville, face à Nathalie Loiseau à 21,63% et François-Xavier Bellamy à 11,43%.

11:45 - Évron : européennes et dynamiques démographiques La composition démographique et la situation socio-économique d'Évron façonnent les intérêts et les préoccupations des électeurs, et donc leur influence sur les élections européennes. Avec 39,31% de population active et une densité de population de 204 hab par km², la participation électorale sera-t-elle plus dynamique ? Le pourcentage de demandeurs d'emploi à 11,44% pourrait avoir un effet sur les espérances des électeurs en ce qui concerne les politiques européennes sur le travail. Un salaire moyen mensuel net de 2030,72 €/mois souligne le poids des questions sur la répartition des richesses dans les préoccupations des 2 960 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre de familles monoparentales (12,41%) met en évidence des impératifs de soutien social, alors que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (9,45%) indique des enjeux de stabilité de l'emploi. Les chiffres sur l'instruction à Évron mettent en exergue une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 13,4% des résidents ont obtenu seulement le bac par exemple. Ces chiffres, couplés aux données sur les revenus, soulèvent des questions quant à l'efficacité des politiques éducatives et d'emploi menées à l'échelle de l'Union européenne.

10:30 - Évron : la mobilisation des habitants aux élections européennes Au cours des dernières années, les 8 690 habitants de cette agglomération ont révélé leurs préférences de vote. Cinq ans auparavant, pendant les précédentes élections européennes, 51,63% des personnes en âge de participer à une élection à Évron avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote, contre une abstention de 56,17% il y a 10 ans. Y aura-t-il une progression de l'abstention des électeurs français aux élections européennes, à l'image du record de 59,4% enregistré en 2009 ? Les chiffres nationaux de 2019 parlent d'eux-mêmes, le taux d'abstention aux élections européennes s'élevait à 49,9%.

09:30 - Participation à Évron : que retenir des précédentes élections ? À Évron, l'un des facteurs décisifs du scrutin européen 2024 sera incontestablement le niveau de participation. A l'occasion du premier tour de la dernière élection présidentielle, 28,39% des personnes aptes à voter dans la ville avaient déserté les urnes, contre une abstention de 27,38% au deuxième tour. Pour comparer, à l'échelle de l'Hexagone, l'abstention à l'élection présidentielle 2022 s'élevait à 26,31% au premier tour et 28,01% au second tour, c'était presque un record. Les études indiquent que l'abstention est toujours supérieure chez les jeunes, la tendance peut-elle s'aggraver pour les européennes ?