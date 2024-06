Résultat des européennes à Sainte-Suzanne-et-Chammes : l'élection 2024 en direct

En direct

19:33 - À Sainte-Suzanne-et-Chammes, que vont choisir les supporters de la gauche ? Déjà candidat il y a cinq ans pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est aussi composée de socialistes, s'était arrogé 5,78% à Sainte-Suzanne-et-Chammes, contre 20,12% pour la liste de la majorité, portée alors par Nathalie Loiseau. Les temps ont changé en 2024 selon les études sondagières, à tel point qu'il arriverait au coude-à-coude avec la liste macroniste de Valérie Hayer. Tout dépendra du report des suffrages de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a déjà explosé. Lors du premier tour des élections de l'Assemblée, en 2022 à Sainte-Suzanne-et-Chammes, le binôme Nupes avait en effet accumulé 25,82% des votes dans la commune. Une performance à affiner avec les 23% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (16,53% pour Jean-Luc Mélenchon, 4,67% pour Yannick Jadot, 2,93% pour Fabien Roussel et 1,33% pour Anne Hidalgo). Le verdict dépendra évidemment cette fois des scores de Manon Aubry (4,58% en 2019), mais aussi de ceux de l'écologiste Marie Toussaint (10,56% pour Yannick Jadot en 2019) et enfin du communiste Léon Deffontaine (0,8% pour Yann Brossat en 2019).

17:08 - Quels résultats pour le RN lors des européennes à Sainte-Suzanne-et-Chammes ? Si dans l'Hexagone, les sondeurs prévoient une évolution moyenne du RN à environ 10 points de plus aux européennes 2024 en comparaison de son résultat des dernières européennes (ce qui propulserait théoriquement Bardella à 34% dans la commune), on note pourtant que le parti n'a en fait enregistré que 1 point de plus entre 2019 et la candidature de Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022. La razzia annoncée devrait donc être plus mesurée localement.

15:02 - Les résultats de la présidentielle et des législatives à Sainte-Suzanne-et-Chammes C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en pôle position à Sainte-Suzanne-et-Chammes lors du premier tour de la présidentielle, avec 29,07%, devant Marine Le Pen. La fille de Jean-Marie Le Pen obtenait 25,33%. Et elle ne créait pas la surprise au second tour avec 45,3% contre 54,7%. Le RN n'a pas plus convaincu dans la localité un mois plus tard, lors des élections législatives, avec 22,95% au premier tour, contre 25,82% pour le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale. Le second tour restera sur cette partition, voyant encore le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) gagner le scrutin.

12:45 - 24,1% pour Jordan Bardella lors des dernières européennes à Sainte-Suzanne-et-Chammes Quel verdict était tombé lors des européennes précédentes ? Revenir cinq ans en arrière peut encore sembler sensé au moment de se familiariser avec le scrutin de ce dimanche. A l'époque, à Sainte-Suzanne-et-Chammes, la liste du Rassemblement national, déjà emmenée par Jordan Bardella, avait battu les autres listes, récoltant 24,1% des voix devant Nathalie Loiseau à 20,12% et François-Xavier Bellamy à 11,95%.

11:45 - L'avenir européen se décide aussi à Sainte-Suzanne-et-Chammes Devant les 2 bureaux de vote dispersés à travers Sainte-Suzanne-et-Chammes, les citoyens se regroupent pour exercer leur droit. Avec ses 11,22% d'agriculteurs pour 1 224 habitants, ce village est un subtil mélange d'urbanité et de ruralité. Avec 83 entreprises, Sainte-Suzanne-et-Chammes est un lieu propice à l'essor de l'innovation et l'entrepreneuriat. Dans le village, 30 % des résidents sont âgés de 29 ans et moins, et 10,23 % ont 75 ans et plus, ce qui peut agir sur les orientations des directives européennes en ce qui concerne l'éducation et les soins de santé. Les électeurs, comprenant une proportion de 39,6% de retraités, démontreront-ils leur engagement en se mobilisant pour les élections ? Parmi cette mosaïque sociale, 36,53% des ménages se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 1057,90 euros, pèse sur une ville qui ambitionne plus de prospérité. Finalement, à Sainte-Suzanne-et-Chammes, les préoccupations locales rejoignent celles du continent européen.

10:30 - Sainte-Suzanne-et-Chammes : quel était le niveau de participation aux précédentes élections européennes ? Faire son devoir électoral n'étant pas une priorité pour les électeurs, l'abstention établira-t-elle un nouveau record à l'annonce des résultats des élections européennes ? A l'échelle de l'Hexagone, les élections régionales 2021 ont connu la participation la plus faible jamais constatée en France, atteignant 33% lors du premier tour. À Sainte-Suzanne-et-Chammes, 69,05% des électeurs avaient participé. Pour cerner davantage le vote des citoyens de cette commune, il faut observer les résultats des scrutins européens précédents. Cinq ans plus tôt, pendant les précédentes élections européennes, le taux de participation s'élevait à 53,6% au sein de Sainte-Suzanne-et-Chammes, contre un taux de participation de 49,93% en 2014.

09:30 - Les européennes débutent à Sainte-Suzanne-et-Chammes : l'abstention en question La participation constituera sans aucun doute l'une des grandes inconnues des élections européennes 2024 à Sainte-Suzanne-et-Chammes. La situation géopolitique actuelle ainsi que ses répercussions sur l'économie mondiale pourraient entre autres inciter les habitants de Sainte-Suzanne-et-Chammes (53270) à s'intéresser plus fortement de l'élection. Il y a deux ans, à l'occasion du deuxième tour de la dernière présidentielle, le taux de participation avait représenté 80,79% au sein de la commune, à comparer avec une participation de 80,31% au premier tour, ce qui représentait 771 personnes. Pour rappel, dans la commune, la participation aux législatives 2022 atteignait 52,61% au premier tour. Au deuxième tour, 52,24% des votants ont exercé leur droit de vote. Qu'en sera-t-il de la participation à Sainte-Suzanne-et-Chammes pour les élections européennes ?