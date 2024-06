En direct

19:06 - Sur quel candidat vont converger les électeurs de la Nupes à Saint-Martin-d'Hères ? En plus du score de la liste RN, arrive la question du duel entre la liste de la majorité de Valérie Hayer et la socialiste menée par Raphaël Glucksmann. Les deux personnages du duo ont été annoncés dans un mouchoir de poche ce dimanche soir, selon les études sondagières. Mais on se rappelle que Nathalie Loiseau, qui incarnait la liste macroniste il y a cinq ans aux européennes, avait glané 18,38% à Saint-Martin-d'Hères, contre 7,47% pour la liste de gauche alors. Tout dépendra du report des votes de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a déjà vécu. Le niveau est élevé. Lors du premier tour des élections de l'Assemblée, en 2022 à Saint-Martin-d'Hères, le binôme Nupes avait en effet réuni 40,92% des votes dans la localité. Un chiffre à compléter avec les 47% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Combien voteront pour la liste Glucksmann ? Répondre à cette question est risqué.

17:08 - Comment s'en sort le Rassemblement national avant les européennes à Saint-Martin-d'Hères ? Le nombre d'électeurs en faveur du Rassemblement national sera scruté à la loupe pour cette élection des députés européens, localement, comme au niveau national. Alors qu'on annonce dix points de plus pour le RN au niveau national, entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024, Saint-Martin-d'Hères semble néanmoins dans une dynamique différente. Entre Jordan Bardella en 2019 et Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022, le mouvement n'a en effet pas gagné de suffrages dans la commune.

15:02 - Les tendances de 2022 à analyser pour les élections européennes Les habitants de Saint-Martin-d'Hères avaient offert à Marine Le Pen 17,91% lors du premier tour de la présidentielle il y a deux ans. Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron avaient surclassé la patronne du RN avec respectivement 37,26% et 21,66% des votes. Et elle échouait aussi au second tour avec 33,36% contre 66,64%. Avec 15,32%, le RN sera devancé ensuite par les 40,92% du binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale au premier tour des législatives. La commune n'étant couverte que par une seule circonscription sur son territoire. Saint-Martin-d'Hères choisira d'ailleurs un binôme Nupes au second tour, finalement vainqueur localement avec 62,16%.

12:45 - À Saint-Martin-d'Hères, Jordan Bardella en première position il y a cinq ans Les résultats de ce dimanche soir vont-ils confirmer l'équilibre de 2019 ? A l'époque, à Saint-Martin-d'Hères, la liste RN, avec Jordan Bardella comme tête de file, l'avait emporté, glanant 19,98% des votes devant Nathalie Loiseau à 18,38% et Yannick Jadot à 17,61%.

11:45 - Élections à Saint-Martin-d'Hères : l'impact des caractéristiques démographiques A mi-chemin des européennes, Saint-Martin-d'Hères fourmille de diversité et d'activités. Avec ses 38 454 habitants, cette agglomération est perçue comme un symbole d'ouverture. La variété socio-économique se reflète dans ses 2 393 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 19 151 foyers fiscaux. Le pourcentage de foyers ne disposant d'aucune voiture (32,12 %) souligne une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les votants sur des questions de transport et d'environnement. Avec 6 060 résidents étrangers et un pourcentage de population immigrée de 20,63%, Saint-Martin-d'Hères est un exemple de multiculturalisme. Dans cette diversité sociale, près de 38,28% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 815,41 euros pourrait devenir un frein à plus de prospérité. À Saint-Martin-d'Hères, où les moins de 30 ans représentent 50% de la population, les élections sont l'opportunité d'un avenir en communion.

10:30 - Saint-Martin-d'Hères : quel était le niveau d'abstention aux précédentes élections européennes ? Pour se faire une idée du vote des citoyens de cette agglomération, il est indispensable d'observer les résultats des rendez-vous électoraux antérieurs. En 2019, au moment des européennes, le taux d'abstention représentait 57,34% des inscrits sur les listes électorales de Saint-Martin-d'Hères. L'abstention était de 64,25% pour le scrutin européen de 2014. Faire tamponner sa carte électorale n'étant pas une priorité pour les citoyens français, l'abstention établira-t-elle un nouveau record aujourd'hui ? A l'échelle du pays tout entier, le plus haut taux d'abstention a été constaté durant le premier tour des régionales 2021. Il atteignait 67%. À Saint-Martin-d'Hères, 75,63% des votants n'avaient pas participé.

09:30 - Les européennes commencent à Saint-Martin-d'Hères : la participation en question À Saint-Martin-d'Hères, le niveau d'abstention constituera sans nul doute l'un des facteurs clés de ce scrutin européen. Pour le premier tour de la présidentielle, parmi les 18 090 personnes en âge de voter au sein de la commune, 72,07% avaient pris part au vote, à comparer avec un taux de participation de 65,79% au deuxième tour, ce qui représentait 11 907 personnes. Au niveau national, la participation était déjà scrutée il y a deux ans. Elle s'élevait à 25,48% à 12 heures et seulement 65,00% à 17 h pour le premier tour, moins qu'en 2017. La baisse du pouvoir d'achat pourrait de faire augmenter la participation à Saint-Martin-d'Hères.