Résultat des européennes à Fabrezan : l'élection 2024 en direct

En direct

19:28 - Glucksmann, nouveau leader de la gauche lors de ces européennes 2024 ? Déjà candidat en 2019 pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est estampillée PS, avait atteint 11,03% à Fabrezan, contre 16,46% pour la liste de la majorité, portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Il pourrait faire plus ce dimanche soir selon les enquêtes des instituts de sondage menées lors de la campagne, à tel point qu'on le donne très proche de la liste macroniste de Valérie Hayer. La réponse se trouve surtout dans le report des votes de la Nupes, qui a fait long feu malgré sa percée lors des dernières élections législatives, en 2022. La barre est haute. Lors du premier tour des élections des députés à Fabrezan, le binôme Nupes avait en effet enregistré 31,88% des votes dans la commune. Une percée à affiner avec les 31% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Le niveau de Glucksmann dépendra évidemment cette fois des scores de Manon Aubry, mais aussi de ceux de l'écologiste Marie Toussaint ou encore du PCF Léon Deffontaine.

17:08 - Quel candidat vont plebisciter les supporters de la droite à Fabrezan ? À Fabrezan, on note que le RN n'a pas gagné d'électeurs entre 2019 et 2022, Jordan Bardella regroupant en effet 26,22% au terme du scrutin européen et Marine Le Pen 26,04% au premier tour de la présidentielle. Cette situation contraste avec ce que laissent entrevoir les sondages aujourd'hui à l'échelle de la France, avec près d'une dizaine de points supplémentaires pour le RN entre la présidentielle 2022 et l'élection de ce mois de juin.

15:02 - Les tendances clés de 2022 pour les élections européennes La présidentielle s'était amplement montrée favorable à Marine Le Pen il y a deux ans dans la cité. Elle terminait à 26,04% au 1er tour contre 23,23% pour Jean-Luc Mélenchon et 18,83% pour Emmanuel Macron sur le podium. Nouvelle déflagration au second tour devant Macron avec 51,51% contre 48,49%. Un mois plus tard, le RN n'était plus majoritaire au premier tour des élections législatives dans la ville, obtenant 24,75% des suffrages sur place, contre 31,88% pour le binôme Nupes. Au second tour, il échouait également, laissant le premier rang local au binôme concurrent (55,95%).

12:45 - En 2019, Jordan Bardella en tête lors des européennes Le résultat de ce 9 juin au soir sera-t-il comparable avec le choix des électeurs de 2019 ? Si on se penche sur le détail, 145 habitants de Fabrezan passés par les bureaux de vote avaient choisi la liste Rassemblement national à l'époque, aux élections du Parlement européen. La liste Bardella avait convaincu 26,22% des votes devant Nathalie Loiseau à 16,46% et Raphaël Glucksmann à 11,03%.

11:45 - Comment la composition démographique de Fabrezan façonne les résultats électoraux ? Dans les rues de Fabrezan, le scrutin est en cours. Avec une population de 1 257 habitants répartis dans 940 logements, ce bourg présente une densité de 45 habitants par km². L'existence de 124 entreprises sur son territoire est une preuve de son dynamisme. Dans le bourg, 27 % des résidents sont âgés de 29 ans et moins, et 11,39 % sont des personnes âgées, ce qui pourrait avoir un effet sur les priorités des mesures européennes, notamment en ce qui concerne l'éducation et la santé. Les habitants, comprenant une proportion de 37,11% de retraités, démontreront-ils leur engagement en se rendant dans les isoloirs ? Au sein de cette diversité sociale, 37,66% des familles se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 87,55 euros, accable une ville qui aspire à plus de prospérité. Pour finir, Fabrezan incarne les enjeux et les aspirations de l'Europe contemporaine.

10:30 - Perspectives de la participation lors des dernières européennes à Fabrezan Près d'un citoyen français sur deux ne s'est pas rendu dans un bureau de vote pour les européennes de 2019. Une nouvelle abstention record se profile-t-elle cette année ? Au niveau de la France entière, la participation était déjà analysée aux élections européennes de 2019. Elle représentait 19,26% le midi et déjà 43,29% à 17h. L'étude des scrutins européens antérieurs est l'occasion de cerner plus précisément le vote des habitants de cette commune. Pendant les européennes 2019, sur les 596 personnes en âge de voter à Fabrezan, 42,86% avaient boudé les urnes. Le taux d'abstention était de 47,31% pour les élections européennes de 2014.

09:30 - Les élections européennes à Fabrezan sont lancées L'un des facteurs principaux de ce scrutin européen 2024 sera indiscutablement le niveau de participation à Fabrezan. En avril 2022, lors du deuxième tour de la dernière présidentielle, sur les 1 055 inscrits sur les listes électorales au sein de la localité, 77,35% avaient pris part à l'élection. La participation était de 80,28% au premier tour, soit 847 personnes. En proportion, dans la localité, le pourcentage de participation aux législatives 2022 se chiffrait à 50,19% au premier tour et seulement 50,1% au deuxième tour. Qu'en sera-t-il cette année à Fabrezan ? La hausse généralisée des prix qui alourdit les finances des Français, combinée avec les incertitudes dues au conflit entre israélo-palestinien, sont en mesure de renforcer l'engagement civique des habitants de Fabrezan (11200).