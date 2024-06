Revenir sur l'élection la plus récente fait sens au moment d'une autre élection. Même si cette méthode ne donne aucune certitude…Dernières élections en date, les législatives 2022 avaient abouti à un très bon score pour le Rassemblement national à Ferrals-les-Corbières. Le parti s'était placé en tête dans la commune avec 35,00% au premier tour, mais sera battu en revanche au second par le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale sur l'unique circonscription du secteur. Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques semaines plus tôt avec 36,3% au premier tour de l'élection présidentielle. Jean-Luc Mélenchon était deuxième avec 19,61% et Emmanuel Macron troisième avec 16,32%. Marine Le Pen s'imposait enfin au 2e round dans la ville avec 63,94%, devant Emmanuel Macron à 36,06%.

11:45 - Les enjeux locaux de Ferrals-les-Corbières : tour d'horizon démographique

Comment la population de Ferrals-les-Corbières peut-elle affecter le résultat des élections européennes ? La pyramide démographique pourrait agir sur les orientations des politiques européennes en matière d'éducation et de santé. Dans le bourg, 27% de la population est âgée de 0 à 29 ans, et 10,99% ont plus de 75 ans. Le taux de foyers possédant au moins une voiture (69,15%) souligne une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 511 votants sur des problématiques de transport et d'aménagement routier. De surcroît, des indicateurs tels que le nombre de familles monoparentales (15,0%) et le nombre de bénéficiaires du RSA (3,24%) indiquent les enjeux de solidarité et d'inclusion sociale auxquels la commune doit faire face. Un pourcentage de résidences secondaires de 14,9%, comme à Ferrals-les-Corbières, indique la présence d'une population plus aisée. Les propriétaires de maisons de vacances peuvent avoir des préoccupations politiques différentes des résidents permanents.