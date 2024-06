Résultat des européennes à Famars : l'élection 2024 en direct

11:45 - Les données démographiques de Famars révèlent les tendances électorales

La diversité démographique et les réalités socio-économiques de Famars façonnent les intérêts et les préoccupations des habitants, et donc leur influence sur les élections européennes. Avec un taux de chômage de 19,3% et une densité de population de 526 habitants par km², les problématiques relatives au chômage et au logement sont des sujets prédominants. Un revenu moyen par foyer fiscal de 33 025 €/an montre l'importance des questions sur la qualité de vie dans les interrogations des 825 votants. Par ailleurs, la présence d'une population immigrée de 10,02% et d'une population étrangère de 8,66% fait ressortir l'influence des flux migratoires sur la démographie locale. Le pourcentage d'étudiants, évalué à 15,57% à Famars, met en relief la présence d'une population jeune et dynamique, susceptible de stimuler l'innovation et la créativité dans la région.