Résultat des européennes à Faramans : l'élection 2024 en direct

En direct

19:31 - Quels sont les scénarios de reports du vote Nupes à Faramans ? Déjà candidat il y a cinq ans pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est soutenue par le PS, s'était arrogé 5,46% à Faramans, contre 17,76% pour la liste de la majorité, portée alors par Nathalie Loiseau. La donne semble différente cette fois selon les enquêtes des instituts de sondage, à tel point qu'il pourrait arriver dans un mouchoir de poche avec la liste de la majorité de Valérie Hayer. Tout dépendra du report des votes de la Nupes, qui a fait long feu. La réserve de voix n'est pas négligeable : lors du premier tour des élections du Parlement, en 2022 à Faramans, le binôme Nupes avait en effet accumulé 9,51% des votes dans la commune. Un score à compléter avec les 17% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. Le verdict dépendra évidemment cette fois des suffrages accordés à Manon Aubry, Marie Toussaint ou encore Léon Deffontaine.

17:08 - Quelle performance pour le RN à Faramans lors des européennes ? Le nombre de votes du Rassemblement national sera scruté à la loupe à l'échelle locale pour ces élections des députés européens. La liste Rassemblement national devrait s'afficher à 40% à Faramans si la dynamique annoncée par les enquêtes d'opinion à l'échelle de la France se confirme localement. Le jeune candidat est en effet crédité d'environ un tiers des suffrages dans l'Hexagone, soit dix points de plus qu'en 2019. Une somme à ajouter aussi à son résultat de l'époque dans la ville ? La projection est assez risquée, mais logique compte tenu de la progression du RN dans la zone. Entre les européennes 2019 et le premier tour de la présidentielle 2022, le RN a en effet déjà gagné 5 points.

15:02 - Situation favorable au Rassemblement à Faramans ? La commune de Faramans s'était massivement tournée vers Marine Le Pen au terme de l'élection à la présidence de la République il y a deux ans puisque la cheffe de file du parti frontiste prenait les devants avec 36,47% au premier tour. Elle l'avait aussi emporté au deuxième tour avec 55,87%. Au moment de fournir ou non des députés au président élu, le RN n'était plus majoritaire au premier tour des législatives dans la ville, obtenant 27,8% des voix sur place, contre 34,39% pour le binôme Les Républicains. Au second tour, il échouait également, laissant le premier rang local au binôme concurrent avec 63,14%.

12:45 - Il y a cinq ans, des élections européennes déjà tranchantes Se retourner sur le dernier test apparait de nouveau comme avisé au moment d'anticiper le scrutin de ce dimanche. Quel verdict était tombé à l'issue des européennes en 2019 ? C'est la liste RN dirigée par Jordan Bardella qui avait remporté les européennes à l'époque à Faramans, avec 31,69% des bulletins (116 voix) devant la liste portée par Nathalie Loiseau avec 17,76% qui avait elle-même devancé François-Xavier Bellamy avec 12,84%.

11:45 - Faramans : européennes et dynamiques démographiques Dans la ville de Faramans, les habitants auront-ils un impact sur les résultats des élections européennes ? Le taux de chômage à 8,41% peut avoir un effet sur les inquiétudes des électeurs quant aux politiques européennes sur l'emploi. Avec 46,91% de population active et une densité de population de 94 hab par km², l'engagement électoral sera-t-il dynamique ? Le taux de familles possédant au moins une voiture (85,38%) souligne une dépendance à l'automobile, ce qui peut influencer les 414 électeurs sur des problématiques de transport et d'environnement. Le nombre de bénéficiaires du RSA (0,98%) révèle des besoins de suivi social, et le taux de salariés en CDD (5,02%) fait ressortir des enjeux de stabilité du travail. Les chiffres sur l'éducation à Faramans mettent en exergue des niveaux variés de qualifications, avec 26,56% des résidents sans diplôme, cela peut impacter le taux de participation dans la commune.

10:30 - La mobilisation des citoyens aux élections européennes à Faramans Faire son devoir électoral n'étant pas une priorité pour les électeurs, l'abstention battra-t-elle un nouveau record lors de ces élections européennes ? A l'échelle nationale, le pic d'abstention a été constaté à l'occasion du premier tour des élections régionales 2021. Il atteignait 66,7%. À Faramans, 60,75% des électeurs ne s'étaient pas déplacés. Comment ont voté les citoyens de cette ville lors des dernières élections ? Cinq années plus tôt, durant les précédentes européennes, sur les 387 personnes en âge de voter à Faramans, 46,18% avaient boudé les urnes. Le taux d'abstention était de 52,48% pour le scrutin européen de 2014.

09:30 - C'est l'heure de voter à Faramans : les européennes débutent À Faramans, l'une des grandes inconnues du scrutin européen 2024 sera indéniablement l'abstention. La guerre aux portes de l'Europe serait par exemple en mesure d'impacter le pourcentage de participation à Faramans (38260). Lors du deuxième tour de la dernière élection présidentielle, parmi les 784 inscrits sur les listes électorales au sein de la commune, 18,49% avaient boudé les urnes. L'abstention était de 19,39% au premier tour. Pour rappel, au niveau de l'Hexagone, le pourcentage d'abstention à l'élection présidentielle 2022 se chiffrait à 26,31% au premier tour et 28,01% au second tour, plus qu'en 2017.