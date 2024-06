Résultat des européennes à Pajay : l'élection 2024 en direct

En direct

19:32 - Les votes de la gauche unie convoités En plus du score de la liste RN, se pose la question du duel entre la liste macroniste de Valérie Hayer et la socialiste dirigée par Raphaël Glucksmann. Ces adversaires ont été annoncés à quasi-égalité à l'issue du scrutin d'aujourd'hui, selon les études sondagières. Raphaël Glucksmann s'était élevé à 3,63% à Pajay, contre 16,92% pour la liste de la majorité il y a cinq ans aux européennes. Tout dépendra du report des voix de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a fait long feu. Lors du premier tour des élections de l'Assemblée, en 2022 à Pajay, le binôme Nupes avait en effet glané 18,28% des votes dans la localité. Une percée à comparer avec les 19% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses.

17:08 - Sur quel candidat vont se diriger les voix de droite à Pajay ? Au niveau local, le résultat de Jordan Bardella lors de ces européennes 2024 sera très instructif. En mettant de côté les législatives, la progression du RN semble déjà solide à Pajay entre Jordan Bardella en 2019 (30,82%) et Marine Le Pen en 2022 (34,88% au premier tour de la présidentielle), de l'ordre de 4 points. Mais celle-ci pourrait être plus importante encore aux européennes 2024, les sondeurs donnant plutôt à la liste de Jordan Bardella un résultat de 30 à 33% en France, soit dix points de plus que les 23% de 2019. Le RN pourrait donc se trouver à près de 40% localement ce 9 juin, si la dynamique était la même qu'au niveau national.

15:02 - Tendance favorable au Rassemblement à Pajay ? L'élection suprême s'était nettement montrée favorable à Marine Le Pen il y a deux ans dans la cité. La figure de l'ancien FN l'emportait avec 34,88% au premier round contre 22,68% pour Emmanuel Macron et 14,26% pour Jean-Luc Mélenchon sur le podium. Pour le second tour de l'élection, c'est également elle qui gagnait à Pajay avec 54,55%, devant Emmanuel Macron à 45,45%. Un mois plus tard, l'extrême droite n'était plus majoritaire au premier tour des élections législatives dans la ville, récoltant 22,98% des voix sur place, contre 39,43% pour le binôme Les Républicains. Au second tour, il échouait également, laissant la victoire locale au binôme concurrent avec 65,64%.

12:45 - Quel verdict pour les européennes à Pajay il y a cinq ans ? Les résultats de ce soir seront-ils comparables avec le choix des électeurs de 2019 ? 30,82% des votes étaient tombés vers la liste Rassemblement national de Jordan Bardella à l'époque, aux européennes, face à Nathalie Loiseau à 16,92% et François-Xavier Bellamy à 15,41%. Le mouvement eurosceptique l'avait emporté avec pas moins de 102 votants de Pajay.

11:45 - Élections à Pajay : l'impact des caractéristiques démographiques Dans la ville de Pajay, la population exerce-t-elle une influence sur le résultat des élections européennes ? Avec un pourcentage de demandeurs d'emploi de 10,66% et une densité de population de 78 hab par km², les problématiques relatives au chômage et au logement sont des inquiétudes majeures. Le pourcentage de foyers disposant d'au moins une voiture (87,84%) souligne une dépendance à l'automobile, ce qui peut affecter les 394 électeurs sur des questions de transport et d'environnement. Le nombre de bénéficiaires du RSA (0,74%) met en évidence la nécessité d'un soutien social, alors que le pourcentage de salariés en CDD (7,14%) indique des défis de sécurité du travail. Les chiffres sur l'éducation à Pajay mettent en avant une diversité de qualifications, avec 16,25% des habitants titulaires du seul baccalauréat. Ces chiffres, couplés aux données sur les revenus, soulèvent des questions quant à l'efficacité des politiques éducatives et d'emploi menées à l'échelle de l'Union européenne.

10:30 - Pajay : la mobilisation des citoyens aux élections européennes Le résultat des européennes 2024 est autant attendu que le pourcentage de participation qui est souvent trop bas durant de ce type de rendez-vous électoral. Pour mémoire, à l'échelle nationale en 2019, le taux d'abstention aux européennes atteignait 49,88%. L'étude des résultats des scrutins européens précédents est l'occasion de comprendre davantage le vote des citoyens de cette ville. A l'occasion des européennes de 2019, le taux d'abstention s'était hissé à 49,36% au sein de Pajay (Isère). L'abstention était de 55,07% en 2014.

09:30 - Les européennes commencent à Pajay : l'abstention en question À Pajay, l'un des facteurs forts du scrutin européen 2024 sera à n'en pas douter le niveau d'abstention. Les populations des communes de petite taille se déplacent fréquemment plus que dans les grandes, cet état de fait peut-il changer pour les européennes ? En avril 2022, à l'occasion du second tour de la présidentielle, parmi les 749 inscrits sur les listes électorales dans la ville, 21,36% étaient restés chez eux. L'abstention était de 19,89% au premier tour. Pour mémoire, dans la ville, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 atteignait 47,81% au premier tour et seulement 51,92% au second tour.