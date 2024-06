La dynamique de la gauche est aussi à jauger lors de ces européennes, avec comme inconnue le choix des électeurs de la Nupes, qui avait percé aux législatives, mais qui n'existe plus dans le paysage politique. A l'occasion du premier tour des dernières législatives, la candidature Nupes avait cumulé 20,66% des voix dans la localité. Quelle part votera pour la liste de Raphaël Glucksmann, soutenue par les socialistes, et au coude-à-coude avec la liste macroniste de Valérie Hayer par les sondeurs ? En 2019, Glucksmann avait obtenu 4,31% à Marcilloles, contre 19,25% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau. Mais les comptes pourraient bien s'équilibrer à l'issue du scrutin d'aujourd'hui...

17:08 - Quelle performance pour la liste RN lors des européennes à Marcilloles ?

Le nombre d'électeurs en faveur de la liste du RN menée par Jordan Bardella sera l'observation majeure pour cette élection européenne 2024 localement. Alors qu'à l'échelle du pays, les enquêtes d'opinion annoncent un resultat de plus de 30% pour le Rassemblement national au scrutin européen en juin, soit une dizaine de points de plus qu'à la dernière présidentielle, la tendance locale apparaît bien plus puissante. Le parti frontiste a en effet déjà engrangé 8 points entre 2019 et le premier tour de la présidentielle 2022. Il y a donc des raisons de penser que le RN dépassera les 36% ce 9 juin au soir.