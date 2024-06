Résultat des européennes à Farnay : l'élection 2024 en direct

En direct

19:32 - Le résultat de la gauche unie aux dernières législatives à Farnay fait envie à gauche Il y a cinq ans pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est soutenue par les socialistes, avait glané 6,03% à Farnay, contre 24,31% pour la liste de la majorité, portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Il pourrait faire plus en 2024 selon les enquêtes des instituts de sondage menées lors de la campagne. Tout dépendra du report des voix de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a déjà explosé. Le niveau est élevé. Lors du premier tour des législatives, en 2022 à Farnay, le binôme Nupes avait en effet réuni 24,64% des votes dans la localité. Une somme à mettre en perspective avec les 25% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (14,19% pour Jean-Luc Mélenchon, 6,77% pour Yannick Jadot, 4,52% pour Fabien Roussel et 1,83% pour Anne Hidalgo). Le niveau de Glucksmann dépendra évidemment cette fois des points obtenus par la liste LFI de Manon Aubry (2,76% en 2019), mais aussi de ceux de l'EELV Marie Toussaint (17,24% pour Yannick Jadot en 2019) ou encore du communiste Léon Deffontaine (3,28% pour Yann Brossat en 2019).

17:08 - Quelle performance pour le RN lors des européennes à Farnay ? La liste de Jordan Bardella devrait s'approcher de 30% à Farnay si la dynamique décrite par les sondages à l'échelle de la France s'applique localement. Le leader lepéniste est en effet crédité de 33% des voix dans le pays, soit une dizaine de points de plus qu'il y a cinq ans. Un gain à ajouter aussi à son résultat de l'époque dans la localité ? Le pronostic est accrobatique, mais cela reste cohérent compte tenu de la progression du RN sur place. Entre les dernières européennes et la présidentielle qui a suivi (premier tour), le RN a en effet déjà gagné 4 points.

15:02 - Les derniers indicateurs indicateurs à Farnay Marine Le Pen avait été distancée en deuxième position au premier tour de la présidentielle 2022 à Farnay avec 23,44% contre 30,86% pour Emmanuel Macron. Et elle ne créait pas la surprise au second tour avec 39,9% contre 60,1%. Le RN se prenait aussi les pieds dans le tapis à Farnay quelques jours plus tard, lors des législatives, avec 20,13% au premier tour, contre 30,27% pour le binôme Ensemble !. Le second tour sera à l'avenant, laissant encore le binôme LREM remporter le scrutin.

12:45 - En 2019, Nathalie Loiseau sur la première marche lors des dernières européennes Quel résulat était tombé lors des européennes précédentes ? Revenir cinq ans en arrière apparait encore comme une évidence au moment d'observer le scrutin de ce dimanche. Avec un score de 19,48%, Bardella avait été distancé aux élections du Parlement européen à l'époque par la liste emmenée par Nathalie Loiseau avec 24,31% des bulletins.

11:45 - Influence des facteurs démographiques sur les élections à Farnay Devant le bureau de vote de Farnay, les citoyens se regroupent pour choisir leurs eurodéputés. Avec ses 26,02% de cadres pour 1 360 habitants, ce village possède une certaine vitalité économique. La pluralité socio-économique se reflète dans ses 77 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 702 foyers fiscaux. Le pourcentage de foyers détenant au moins une automobile (92,29 %) souligne le poids des questions de transport et d'environnement dans les interrogations des citoyens. Les électeurs, dont 31,14% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Dans cette mosaïque sociale, 49,41% des ménages se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 1238,06 euros, pèse sur une ville qui désire plus de prospérité. Chaque bulletin comptabilisé ce 9 juin 2024 à Farnay écrit une nouvelle page de l'histoire de l'Union européenne.

10:30 - La mobilisation des électeurs aux européennes à Farnay Près d'un électeur français sur deux ne s'est pas rendu dans un bureau de vote pour les européennes de 2019. Une nouvelle participation en berne se profile-t-elle en 2024 ? Voici les chiffres de 2019 au niveau national : le taux de participation aux européennes représentait 50,12%. Au cours des dernières années, les 1 380 habitants de cette ville ont dévoilé leurs préférences de vote. En 2019, à l'occasion des élections européennes, le taux de participation s'élevait à 58,68% au sein de Farnay. Le taux de participation était de 50,05% il y a 10 ans.

09:30 - Les européennes sont lancées à Farnay : scrutin en cours Le taux d'abstention sera indéniablement l'un des critères clés de ces élections européennes 2024 à Farnay. En avril 2022, lors du deuxième tour de l'élection présidentielle, 80,98% des personnes aptes à participer à une élection dans la localité avaient pris part à l'élection. La participation était de 86,24% au premier tour, ce qui représentait 946 personnes. En proportion, dans la localité, le taux de participation aux législatives 2022 s'élevait à 57,39% au premier tour. Au second tour, 52,81% des citoyens se sont déplacés. Qu'en sera-t-il cette année à Farnay ? La flambée des prix qui grève le budget des familles serait en mesure de pousser les citoyens de Farnay à ne pas rester chez eux.