Résultat des européennes à la Grand-Croix : l'élection 2024 en direct

19:32 - Le résultat de la Nupes aux dernières législatives à la Grand-Croix à la loupe En plus du résultat du Rassemblement national, arrive la question du duel entre la liste Renaissance de Valérie Hayer et celle des socialistes portée par Raphaël Glucksmann. Les deux rivaux arriveraient dans un mouchoir de poche ce dimanche soir, selon les enquêtes sondagières. Mais on se souvient que Nathalie Loiseau, qui incarnait la liste macroniste il y a cinq ans aux européennes, s'était élevée à 18,47% à la Grand-Croix, contre 5,96% pour la liste de gauche à l'époque. Tout dépend en réalité du report des voix de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui est déjà morte. La réserve de voix apparaît comme conséquente. Lors du premier tour des élections des députés à la Grand-Croix, le binôme Nupes avait en effet glané 24,16% des votes dans la localité. Un chiffre à mettre en perspective avec les 29% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. Combien en récupérera la liste Glucksmann ? La réponse est complexe. Tout dépendra évidemment cette fois des points obtenus par Manon Aubry, Marie Toussaint ou encore Léon Deffontaine. Quant à Valérie Hayer, impossible de dire où se situe sa véritable base à la Grand-Croix, entre les 18,47% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 23,75% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 24,16% de LREM au premier tour des législatives…

17:08 - Sur quel candidat vont converger les supporters de droite à la Grand-Croix ? On note que La Grand-Croix compte parmi les rares localités où le niveau du RN n'a pas augmenté entre 2019 et 2022, Jordan Bardella enregistrant en effet 29,73% lors du vote européen et Marine Le Pen 28,94% au premier tour de la présidentielle. Une situation qui tranche avec ce qu'annoncent les sondages aujourd'hui au niveau national, avec près de 10 points gagnés pour le RN entre les européennes 2019 et les européennes 2024.

15:02 - Avantage Rassemblement à la Grand-Croix ? Elections les plus proches, les législatives 2022 avaient donné lieu à un excellent résultat pour le Rassemblement national à la Grand-Croix. Le mouvement nationaliste s'était placé en tête dans la localité avec 26,88% au 1er tour, mais sera battu en revanche au 2e par le binôme Ensemble ! Sur la circonscription du secteur. Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques mois plus tôt avec 28,94% au premier tour de l'élection présidentielle. Jean-Luc Mélenchon était deuxième avec 24,42% et Emmanuel Macron troisième avec 23,75%. Avec 47,45% elle s'inclinait en revanche au second tour devant un Emmanuel Macron à 52,55%.

12:45 - En 2019, Jordan Bardella au sommet lors des dernières élections européennes Qui l'avait emporté lors des européennes précédentes ? Revenir cinq ans en arrière peut toujours sembler pertinent au moment d'anticiper le scrutin d'aujourd'hui. Le résultat de la liste Rassemblement national, déjà emmenée par Jordan Bardella aux européennes il y a cinq ans, était au plus haut à la Grand-Croix, à 29,73%. Le RN doublait Nathalie Loiseau à 18,47% et Yannick Jadot à 9,27%.

11:45 - La Grand-Croix et l'Europe : démographie, économie et enjeux électoraux Les facteurs démographiques et socio-économiques de la Grand-Croix montrent des tendances évidentes qui pourraient influer sur le résultat des européennes. Avec une densité de population de 1252 habitants/km² et un pourcentage de demandeurs d'emploi de 11,05%, les problématiques relatives au chômage et au logement sont au premier plan des inquiétudes des électeurs. Le taux de ménages possédant au moins une voiture (79,71%) montre le poids des questions de transport et d'aménagement routier dans les préoccupations des 1 277 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre de bénéficiaires du RSA (2,33%) met en lumière la nécessité d'un soutien social, tandis que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (9,29%) fait ressortir des défis de sécurité de l'emploi. Les chiffres sur l'instruction à la Grand-Croix mettent en relief des niveaux variés de qualifications, avec 52,02% des habitants n'ayant obtenu aucun diplôme, cela peut indiquer des enjeux tels que le manque d'opportunités éducatives, le décrochage scolaire ou des difficultés économiques.

10:30 - Etude de l'abstention lors des dernières européennes à la Grand-Croix Comment ont voté le plus souvent les citoyens de cette commune lors des consultations politiques antérieures ? En 2019, pendant les européennes, 53,19% des personnes aptes à participer à une élection à la Grand-Croix avaient déserté les urnes. Le taux d'abstention était de 65,55% il y a dix ans. Les élections européennes mobilisent généralement moins que les autres scrutins. Qu'en sera-t-il aujourd'hui ? A l'échelle de l'Hexagone, le plus haut taux d'abstention a été constaté lors du premier tour des régionales 2021, s'élevant à 67%. À la Grand-Croix, 79,28% des votants n'avaient pas fait l'effort de se déplacer.

09:30 - C'est l'heure de voter à la Grand-Croix : les européennes débutent À la Grand-Croix, l'une des clés des élections européennes sera à n'en pas douter la participation. Les jeunes générations expriment souvent une indifférence pour les élections nationales, cet état de fait peut-il changer pour les européennes ? En avril 2022, lors du premier tour de la présidentielle, le pourcentage d'abstention avait représenté 26,77% dans l'agglomération, contre un taux d'abstention de 32,91% au deuxième tour. Pour comparer, dans l'agglomération, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 représentait 58,81% au premier tour et seulement 63,3% au second tour.