19:12 - Quel score pour Raphaël Glucksmann à gauche à la fin de ces élections européennes ? Déjà candidat il y a cinq ans pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est alliée des socialistes, s'était élevé à 4,16% à Fayence, contre 22,57% pour la liste de la majorité, portée alors par Nathalie Loiseau. Il pourrait être bien plus haut aujourd'hui selon les études sondagières établies lors de la campagne, à tel point qu'il arriverait au coude-à-coude avec la liste Renaissance de Valérie Hayer. Reste à savoir quel sera le report des suffrages de la Nupes, qui fait déjà partie du passé. Au cours du premier tour des élections de l'Assemblée, en 2022 à Fayence, le binôme Nupes avait en effet rassemblé 14,57% des votes dans la commune. Une performance à compléter avec les 16% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (12,67% pour Jean-Luc Mélenchon, 3,54% pour Yannick Jadot, 1,4% pour Fabien Roussel et 0,58% pour Anne Hidalgo). Combien voteront pour la liste Glucksmann ? Bien malin qui a la réponse en ce moment même.

17:08 - Quel score pour la liste RN de Jordan Bardella lors des européennes à Fayence ? Le résultat obtenu par le RN sera scruté à la loupe localement pour cette élection européenne 2024. Si au niveau national, les sondeurs dessinent une évolution du Rassemblement national à environ 10 points de plus aux européennes 2024 par rapport à son résultat des européennes 2019 (ce qui amènerait virtuellement Bardella à 44% dans la commune), on remarque pourtant que le mouvement n'a visiblement enregistré que 1 point de plus entre 2019 et la candidature de Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022. L'explosion du RN devrait donc être plus mesurée localement.

15:02 - Les inscrits de Fayence plutôt pour Le Pen il y a deux ans Elections les plus proches, les législatives 2022 avaient offert un très bon démarrage pour le Rassemblement national à Fayence. Le parti frontiste s'était élevé en tête dans la localité avec 34,41% au premier round. Il l'emportait ensuite avec 56,66% au second. Le RN avait battu les impétrants estampillés Ensemble ! (26,38%) et Nouvelle union populaire écologique et sociale avec 14,57% au premier tour puis encore LREM avec 43,34% au second sur l'unique circonscription de la zone. Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques semaines plus tôt avec 35,73% au premier tour de l'élection du président de la République. Emmanuel Macron était deuxième avec 22,38% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 12,67%. Le Pen s'imposait enfin au 2e round dans la ville avec 59,49%, devant Emmanuel Macron à 40,51%.

12:45 - Le très gros score de Jordan Bardella au terme des européennes 2019 à Fayence Qu'avaient dit les européennes précédentes ? Regarder en arrière nous semble encore sensé au moment du scrutin de ce 9 juin. Le score de la liste Rassemblement national, déjà chapeautée par Jordan Bardella à l'époque, était au plus haut à Fayence, à 34,32%. Le RN devançait Nathalie Loiseau à 22,57% et Yannick Jadot à 9,38%.

11:45 - Comprendre l'électorat de Fayence : un regard sur la démographie locale Au cœur de la campagne électorale européenne, Fayence se présente comme une ville dynamique et vivante. Avec ses 5 890 habitants, cette agglomération cosmopolite représente la richesse culturelle de l'Europe contemporaine. La variété socio-économique se reflète dans ses 758 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 3 596 foyers fiscaux. Dans l'agglomération, 16,85 % des résidents sont des enfants, et 10,62 % sont des personnes âgées, ce qui pourrait avoir un effet sur les orientations politiques, notamment en ce qui concerne l'éducation et la santé. La présence de 450 résidents étrangers contribue à son ouverture au monde. Avec un salaire moyen mensuel net de 2379,08 €/mois, la commune défend une économie équilibrée malgré les défis. Chaque vote exprimé aujourd'hui à Fayence contribue à préparer l'avenir de l'Europe.

10:30 - À Fayence, quelle participation aux élections européennes ? Près d'un citoyen français sur deux n'a pas voté pour les européennes de 2019. Une nouvelle abstention record se profile-t-elle cette année ? Les chiffres de l'Hexagone en 2019 parlent d'eux-mêmes, l'abstention aux européennes représentait 50%, en amélioration par rapport à 2014. Pour cerner plus précisément le vote des habitants de cette agglomération, il est nécessaire d'analyser les résultats des précédents scrutins européens. Cinq ans plus tôt, durant les précédentes européennes, 50,19% des électeurs de Fayence (Var) avaient déserté les urnes, contre une abstention de 56,54% pour le scrutin européen de 2014.

09:30 - Participation à Fayence : les leçons des précédentes élections À Fayence, le niveau d'abstention sera sans nul doute un critère essentiel de ces européennes 2024. Il y a 2 ans, à l'occasion du premier tour de la dernière élection présidentielle, sur les 4 510 inscrits sur les listes électorales au sein de l'agglomération, 73,75% étaient allés voter. Le taux de participation était de 73,4% au deuxième tour, ce qui représentait 3 311 personnes. Pour rappel, dans l'agglomération, le taux de participation aux législatives 2022 se chiffrait à 43,65% au premier tour et seulement 43,12% au second tour. L'inflation combinée avec les préoccupations dues à la situation géopolitique actuelle, seraient notamment en mesure de renforcer l'engagement civique des citoyens de Fayence .