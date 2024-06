11:45 - Analyse démographique et économique des élections européennes à Seillans

A la mi-journée des européennes, Seillans fourmille de diversité et d'activités. Avec ses 2 763 habitants, cette ville cosmopolite reflète la richesse culturelle de l'Europe contemporaine. Ses 352 entreprises témoignent d'une économie prospère. Dans la ville, 17,35 % des résidents sont des enfants, et 33,1 % de plus de 60 ans, ce qui pourrait agir sur les orientations des mesures européennes en matière d'instruction et de santé. La présence de 310 résidents étrangers et un taux de population immigrée de 13,16%, participe à son multiculturalisme. Au sein de cette diversité sociale, près de 49,18% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 914,37 euros pourrait devenir une entrave à plus de prospérité. Finalement, à Seillans, les préoccupations locales se mêlent aux défis européens.