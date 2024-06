17:08 - Du côté du RN, les sondages de Jordan Bardella donnent de l'espoir à Feuquières

Le nombre de bulletins glanés par le Rassemblement national sera un point d'observation clé au niveau local pour cette élection européenne. À Feuquières, on remarque que le RN n'est pas monté entre 2019 et 2022, Jordan Bardella enregistrant en effet 53,13% à l'issue du précédent vote européen et Marine Le Pen 53,53% au premier tour de la présidentielle. Ce statu-quo contraste avec ce qu'annoncent les sondages récents au niveau national, avec près de dix points ajoutés pour le RN entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024. Le RN a peut-être déjà atteint son maximum…