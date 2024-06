En direct

19:34 - Quels sont les scénarios de reports des voix Nupes à Moliens ? Outre le score du RN, arrive la question du duel entre la liste macroniste de Valérie Hayer et celle du PS menée par Raphaël Glucksmann. Les deux protagonistes arriveraient dans un mouchoir de poche à l'issue du scrutin d'aujourd'hui, selon les enquêtes des instituts de sondage menées lors de la campagne. Mais on se rappelle que Le candidat de gauche avait glané 2,29% à Moliens, contre 10,94% pour la liste LREM il y a cinq ans aux européennes. Tout dépendra du report des votes de la Nupes, qui n'est plus qu'un souvenir. A l'issue du premier tour des législatives, en 2022 à Moliens, le binôme Nupes avait en effet réuni 8,65% des votes dans la commune. Une percée à mettre en perspective avec les 8% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. Quelle part optera pour la liste Glucksmann ? Répondre à cette question est courageux.

17:08 - Quel résultat aux européennes de Moliens pour le RN de Jordan Bardella ? Le nombre de votes en faveur de la liste du RN menée par Jordan Bardella sera l'observation majeure localement pour cette européenne. Les sondeurs prévoient une liste Bardella à environ 33% des voix dans le pays ce 9 juin, soit dix points de plus que son score des précédentes européennes. Selon un calcul bête et méchant, cette dynamique devrait l'approcher de 62% à Moliens, soit 10 points de plus également que son score de 2019 dans la commune. Mais une commune vote différemment de la France et on note que le Rassemblement national n'a pour l'instant enregistré ici que 1 point de plus entre 2019 et 2022 pour le premier tour de Marine Le Pen. De quoi tempérer un peu les ardeurs frontistes.

15:02 - Les scores de 2022 à retenir pour ce dimanche Les toutes dernières élections en date, les législatives 2022, avaient abouti à un beau résultat pour le Rassemblement national à Moliens. Le parti frontiste était arrivé en tête dans la localité avec 51,01% au 1er tour. Il l'emportait ensuite avec 66,76% au 2e (Moliens n'ayant qu'une circonscription). Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques semaines plus tôt avec 53,47% au 1er tour de l'élection du chef de l'Etat. Emmanuel Macron était deuxième avec 20,79% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 6,77%. Le Pen s'imposait enfin au second round dans la commune avec 71,93%, devant Emmanuel Macron à 28,07%.

12:45 - Les élections européennes 2019 avaient couronné Jordan Bardella à Moliens Les résultats de ce soir vont-ils confirmer le choix des électeurs de 2019 ? A l'époque, à Moliens, la liste du RN, avec Jordan Bardella comme tête de file, avait remporté l'élection, glanant 52,93% des suffrages devant Nathalie Loiseau à 10,94% et Manon Aubry à 5,6%. Dans le détail, 208 votants avaient alors été séduits par le RN dans la commune.

11:45 - Moliens : l'importance de comprendre sa population pour prédire les élections Quelle influence les électeurs de Moliens exercent-ils sur le résultat des européennes ? Le pourcentage de chômeurs à 14,26% peut avoir un effet sur les espoirs des électeurs en ce qui concerne les mesures européennes sur le travail. Avec 47,72% de population active et une densité de population de 120 hab par km², l'engagement électoral sera-t-il dynamique ? Le pourcentage de familles possédant au moins une voiture (79,96%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 351 votants sur des problématiques de mobilité et d'infrastructure. Le nombre de familles monoparentales (22,77%) met en lumière la nécessité d'un accompagnement social, alors que le pourcentage de salariés en CDD (10,25%) indique des défis de stabilité de l'emploi. Les chiffres sur l'instruction à Moliens mettent en avant une diversité de qualifications, avec 14,71% des habitants titulaires du seul baccalauréat. Ceci, associé aux statistiques sur les revenus, peut influencer les préoccupations concernant les politiques de l'Union européenne sur l'instruction et l'emploi.

10:30 - Moliens : analyse du pourcentage d'abstention aux européennes L'abstention des électeurs français aux européennes connaîtra-t-elle une progression, comme ce fut le cas en 2009 avec un record à 59% ? Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà un sujet majeur aux européennes de 2019. Elle s'élevait à 19% à 12 heures et déjà 43% à 17h. L'observation des résultats des consultations démocratiques antérieures est l'occasion de comprendre le vote des citoyens de cette localité. Lors des européennes de 2019, le pourcentage d'abstention atteignait 43,25% au niveau de Moliens. L'abstention était de 56,54% il y a 10 ans.

09:30 - Election à Moliens : les bureaux de vote ont ouvert leurs portes À Moliens, la participation constituera sans nul doute l'une des clés de ces européennes 2024. Pour rappel, dans la commune, l'abstention aux législatives 2022 se chiffrait à 54,0% au premier tour. Au deuxième tour, 52,95% des votants n'ont pas exercé leur droit de vote. Au premier tour de l'élection présidentielle, sur les 766 inscrits sur les listes électorales au sein de la commune, 18,41% avaient refusé de se rendre aux urnes, contre une abstention de 17,23% au second tour. A l’échelle de toute la France, la participation était déjà scrutée en avril 2022. Elle s'élevait à 25,5% à midi et seulement 65,0% à 17 heures pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017.