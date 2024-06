En direct

19:10 - Que vont trancher les supporters de la gauche à Feurs ? Alors que la Nouvelle union populaire et sociale avait accumulé les votants lors des élections législatives, elle a disparu aujourd'hui, laissant planer le doute sur le vote de gauche ce dimanche. A l'occasion du premier round des élections législatives, en 2022, la candidature Nupes avait glané 13,92% des voix dans la commune. Un chiffre à compléter avec les 19% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. Combien récupérera la liste de Raphaël Glucksmann, représentant le PS, et annoncée au coude-à-coude avec la liste macroniste de Valérie Hayer par les sondeurs lors de ces élections européennes ? Déjà en lice en 2019, Glucksmann avait atteint 4,69% à Feurs, contre 22,28% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Son score dépendra évidemment cette fois de ceux de la liste LFI de Manon Aubry (4,65% en 2019), mais aussi de ceux de l'EELV Marie Toussaint (9,27% pour Yannick Jadot en 2019) ou encore du PCF Léon Deffontaine (1,76% pour Yann Brossat en 2019).

17:08 - Le Rassemblement national en chiffres à Feurs avant les européennes Le nombre d'électeurs séduits par la liste Bardella sera l'observation majeure pour cette élection 2024 au niveau local. Alors que les sondages annoncent une dizaine de points gagnés par le RN au niveau national, entre les européennes 2019 et les européennes 2024, Feurs semble néanmoins dans une réalité différente. Entre Jordan Bardella en 2019 et Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022, il n'a en effet pas gagné d'électeurs dans les bureaux de vote locaux. Confirmation à venir ce 9 juin au soir ?

15:02 - Les votants de Feurs plutôt favorables à Macron au premier tour de la présidentielle C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en tête à Feurs lors du premier tour de la présidentielle, avec 31,18%, dépassant Marine Le Pen. La patronne du RN obtenait 24,25%. Et elle ne créait pas la surprise au second tour avec 41,9% contre 58,1%. Le RN ne convainquait pas plus dans la localité par la suite, lors des élections du Parlement, avec 14,33% au premier tour, contre 43,45% pour le binôme Les Républicains. Il en ira de même au second tour, voyant également le binôme Les Républicains finir gagnant.

12:45 - En 2019, Jordan Bardella au sommet lors des élections européennes Le résultat de ce soir sera-t-il comparable avec le choix des électeurs de 2019 ? Dans le détail, la liste du RN, déjà emmenée par Jordan Bardella, avait remporté les élections européennes à l'époque. Le bulletin avait attiré 24,75% des suffrages, soit 633 voix dans la ville, face à Nathalie Loiseau à 22,28% et François-Xavier Bellamy à 17,59%.

11:45 - Feurs : élections européennes et dynamiques démographiques Quelle influence la population de Feurs exerce-t-elle sur le résultat des européennes ? Dans la ville, 14,61% des résidents sont des enfants, et 14,8% de 75 ans et plus. La répartition démographique pourrait avoir un effet sur les orientations politiques en matière d'éducation et de santé. Le pourcentage de familles disposant d'au moins une voiture (70,28%) souligne le poids des questions de mobilité et d'infrastructure dans les préoccupations des 2 740 votants. Le nombre de familles monoparentales (16,14%) met en lumière la nécessité d'un soutien social, tandis que le taux de salariés en CDD (10,84%) fait ressortir des défis de sécurité de l'emploi. Les chiffres sur l'éducation à Feurs mettent en avant des niveaux variés de qualifications, avec 43,64% des habitants n'ayant obtenu aucun diplôme, cela peut indiquer des enjeux tels que le manque d'opportunités éducatives, le décrochage scolaire ou des difficultés économiques.

10:30 - Etude de la participation lors des dernières élections européennes à Feurs Les résultats des européennes 2024 sont aussi espérés que le pourcentage de participation qui est toujours très bas durant de ce type de scrutin. Voici les chiffres de 2019 à l'échelle de l'Hexagone : la participation aux élections européennes représentait 50,12%. L'observation des résultats des précédentes élections permet de comprendre le vote des électeurs de cette commune. Il y a 5 ans, au moment des précédentes européennes, parmi les 2 685 personnes en âge de voter à Feurs, 48,23% avaient pris part au scrutin. Le taux de participation était de 37,72% lors du scrutin européen de 2014.

09:30 - Les prévisions de l'abstention aux élections européennes à Feurs Ce 9 juin 2024, lors des européennes à Feurs, qu'en sera-t-il de l'abstention ? La guerre entre l'Ukraine et la Russie est susceptible de augmenter l'importance de l'élection aux yeux des citoyens de Feurs (42110). En avril 2022, au premier tour de la dernière présidentielle, le taux d'abstention avait représenté 27,33% des votants de la ville. L'abstention était de 29,13% au deuxième tour. En comparaison, au niveau de l'Hexagone, l'abstention à la présidentielle 2022 s'élevait à 26,3% au premier tour et 28,0% au second tour, presque un record pour une élection présidentielle.