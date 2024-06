Résultat des européennes à Civens : l'élection 2024 en direct

En plus du score du Rassemblement national, se pose la question du duel entre la liste macroniste de Valérie Hayer et la socialiste emmenée par Raphaël Glucksmann. Les deux ont été annoncés au coude-à-coude dans la soirée, selon les études sondagières menées lors de la campagne. Mais il faut rappeler que Nathalie Loiseau, qui représentait la liste LREM il y a cinq ans aux européennes, s'était élevée à 29,46% à Civens, contre 4,85% pour la liste de gauche à l'époque. Reste à savoir quel sera le report des suffrages de la Nupes, qui fait déjà partie du passé. La manne s'avère conséquente. Lors du premier tour des élections de l'Assemblée, en 2022 à Civens, le binôme Nupes avait en effet réuni 18,23% des votes dans la localité. Une performance à mettre en perspective avec les 20% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. Quant à la liste de Valérie Hayer, impossible de dire où se situe sa véritable base à Civens, entre les 29,46% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 32,98% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 27,26% de LREM au premier tour des législatives…

Le poids des bulletins dans l'urne pour le RN va être le déterminant pour cette élection européenne 2024 au niveau local, comme dans le reste du pays. Si on s'en tient à la progression du RN prédite par les instituts de sondages à l'échelle nationale aujourd'hui, soit près de dix points de plus pour la liste Bardella en 2024 qu'en 2019, le nombre de voix du candidat RN a toutes les chances de s'élever à près de 30% à Civens. Une estimation qui semble coller avec les électeurs déjà arrachés par la formation politique dans la commune depuis 2019 jusqu'au premier tour de Le Pen en 2022 : une hausse de 4 points qui peut toujours grimper.

Marine Le Pen avait été deuxième au premier tour de la présidentielle 2022 dans la ville avec 25% contre 32,98% pour Emmanuel Macron. Et elle n'avait pas rattrapé Emmanuel Macron au second tour avec 41,44% contre 58,56%. Le RN n'a pas plus convaincu à Civens quelques jours plus tard, lors des élections de la nouvelle Assemblée nationale, avec 17,74% au premier tour, contre 28,23% pour le binôme Les Républicains. Au second round, c'est encore un binôme Les Républicains qui va cumuler le plus de voix, avec 54,08% sur l'unique circonscription recouvrant la commune.