En direct

19:28 - À Fitou, que vont décider les électeurs de la gauche ? En plus du résultat de la liste RN, se pose la question du duel entre la liste macroniste de Valérie Hayer et la socialiste dirigée par Raphaël Glucksmann. Ces adversaires ont été annoncés au coude-à-coude ce dimanche soir, selon les études sondagières. Mais il faut rappeler que Nathalie Loiseau, qui incarnait la liste LaRem lors des européennes 2019, s'était arrogée 20,54% à Fitou, contre 8,58% pour la liste de gauche alors. La réponse se trouve surtout dans le report des voix de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a déjà explosé en vol. La réserve de voix apparaît comme conséquente : lors du premier tour des législatives à Fitou, le binôme Nupes avait en effet cumulé 20,18% des votes dans la commune. Un chiffre à compléter avec les 21% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo.

17:08 - Comment s'en sort le Rassemblement national avant les européennes à Fitou ? Au niveau local, le résultat de la liste présentée par Jordan Bardella à ces élections européennes sera très commenté. Si on associe le résultat de la liste Bardella aux européennes 2019 et celui de Marine Le Pen en 2022 au premier tour de la présidentielle, on trouve une progression de 1 point à Fitou. Mais la marche pourrait s'avérer encore plus haute aux européennes 2024, les sondages donnant plutôt au mouvement une évolution de près de 10 points par rapport à la dernière élection européenne. Assez pour anticiper près de 40% dans la ville cette fois ?

15:02 - Les habitants de Fitou penchaient pour Le Pen à la présidentielle Dernières élections en date, les législatives avaient offert un beau score pour le RN à Fitou. Le parti d'extrême droite avait obtenu une place en tête dans la ville avec 27,13% au 1er round avant un formidable 50,67% au 2e, le portant tout en haut à l'échelle municipale sur l'unique circonscription de la zone. Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques mois plus tôt avec 28,79% au premier tour de l'élection suprême. Emmanuel Macron était deuxième avec 23,63% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 15,96%. Le Pen s'imposait enfin au 2e round dans la ville avec 55,69%, devant Emmanuel Macron à 44,31%.

12:45 - Les élections européennes 2019 avaient placé en tête Jordan Bardella à Fitou Le résultat de ce soir sera-t-il comparable avec l'équilibre de 2019 ? A l'époque, à Fitou, la liste Rassemblement national, qui avait déjà à sa tête un certain Jordan Bardella, avait pris la première place, glanant 27,77% des votes face à Nathalie Loiseau à 20,54% et Yannick Jadot à 10,38%. Ce qui correspond à 123 votes dans la commune.

11:45 - Les enjeux locaux de Fitou : tour d'horizon démographique Dans la ville de Fitou, une variété de facteurs démographiques et socio-économiques impactent les résultats des européennes. La jeunesse et les personnes sans emploi sont des groupes démographiques essentiels dans le village, avec près de 23% de la population ayant moins de 30 ans, et un taux de chômeurs de 12,72%. Avec ses 7,11% d'agriculteurs pour 1 122 habitants, ce village est un subtil mélange d'urbanité et de ruralité. De surcroît, la présence d'une population étrangère de 9,85% et d'une population immigrée de 12,04% indique des enjeux de cohabitation interculturelle. Un pourcentage de résidences secondaires de 45,99%, comme à Fitou, indique un tourisme important dans la région. Les propriétaires d'habitations permanentes peuvent faire des choix électoraux différents des vacanciers.

10:30 - Abstention aux élections européennes à Fitou : un regard approfondi Le résultat des européennes 2024 est autant attendu que le pourcentage d'abstention qui est souvent très élevé lors de ce type d'élection. A l'échelle nationale, la participation était déjà scrutée aux européennes de 2019. Elle s'élevait à 19,26% le midi et déjà 43,29% à 17h. Comment votent le plus souvent les électeurs de cette commune ? Lors des précédentes européennes, sur les 460 inscrits sur les listes électorales à Fitou, 38,75% étaient restés chez eux. Le taux d'abstention était de 49,24% il y a dix ans.

09:30 - Les européennes à Fitou sont lancées Qu'en sera-t-il de l'abstention ce dimanche, lors des européennes à Fitou ? Pour rappel, dans la commune, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 représentait 43,3% au premier tour. Au second tour, 45,56% des électeurs n'ont pas exercé leur droit de vote. A l'occasion du premier tour de l'élection présidentielle, le taux d'abstention s'était élevé à 16,22% au niveau de la commune. L'abstention était de 17,6% au deuxième tour. En proportion, au niveau du pays, le pourcentage d'abstention à l'élection présidentielle 2022 atteignait 26,31% au premier tour et 28,01% au second tour.