En direct

19:14 - À Leucate, qui va tirer parti des voix de la Nupes ? La tendance à gauche est aussi à prendre en compte lors de ces élections européennes, puisqu'on attend le choix des électeurs de la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés, qui n'existe plus aujourd'hui. Le jour du premier round des dernières législatives, la candidature Nupes avait cumulé 16,22% des suffrages dans la localité. Un score à affiner avec les 21% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. Quelle part de ces voix ira notamment à la liste de Raphaël Glucksmann, portant le logo du Parti socialiste, et donnée dans un combat serré avec la liste macroniste de Valérie Hayer par les instituts de sondage ? Il y a cinq ans, Glucksmann avait atteint 5,38% à Leucate, contre 18,83% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau.

17:08 - À Leucate, un Rassemblement national favori ? Le score en faveur du RN sera très commenté pour ces élections du Parlement européen 2024, à l'échelle locale, comme dans le reste du pays. Alors que les sondages annoncent 10 points supplémentaires pour le RN sur la France entière, entre les européennes 2019 et les européennes 2024, Leucate semble néanmoins dans une réalité plus mesurée. Entre Jordan Bardella en 2019 et Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022, il n'a en effet pas augmenté son score dans la localité. Il faut dire que le RN y est déjà très haut…

15:02 - Les tendances clés de 2022 avant les élections européennes Dernières élections en date, les élections législatives 2022 avaient donné un joli score pour le Rassemblement national à Leucate. Ce dernier avait obtenu une place en tête dans la ville avec 30,55% au 1er round et surtout 53,91% au deuxième, le portant tout en haut du paysage municipal (Leucate ne comptant qu'une seule circonscription). Il a même obtenu un meilleur résultat aux législatives il y a deux ans que Marine Le Pen en personne lors de la présidentielle quelques mois plus tôt. La présidente du mouvement avait rassemblé 29,96% au premier tour et 53,53% au deuxième dans la cité.

12:45 - 35,86% pour Jordan Bardella lors des dernières européennes à Leucate Quel résulat s'était imposé à l'issue des européennes précédentes ? Regarder en arrière nous semble toujours une évidence au moment d'attendre le résultat du scrutin d'aujourd'hui. 35,86% des votes s'étaient portés vers la liste RN de Jordan Bardella à l'époque, aux élections du Parlement européen, devant Nathalie Loiseau à 18,83% et François-Xavier Bellamy à 11,1%. Le mouvement nationaliste avait séduit ainsi pas moins de 979 votants de Leucate.

11:45 - Tendances démographiques et électorales à Leucate : ce qu'il faut retenir À Leucate, les données démographiques et socio-économiques déterminent le paysage politique et peuvent impacter les européennes. Dans la ville, 8,97% des résidents sont des enfants, et 48,5% ont 60 ans et plus. La pyramide démographique pourrait agir sur les priorités des politiques européennes, notamment en ce qui concerne l'éducation et la santé. Le pourcentage de ménages détenant au moins une voiture (13,67%) montre une dépendance à l'automobile, ce qui peut affecter les 2 693 votants sur des questions de transport et d'aménagement routier. De surcroît, des indicateurs tels que le nombre de familles monoparentales (14,73%) et le nombre de personnes bénéficiaires du RSA (3,71%) font ressortir les enjeux sociaux et économiques auxquels la commune est confrontée. Un taux de résidences secondaires de 83,89%, comme à Leucate, indique un tourisme important dans la région. Les propriétaires de maisons de vacances peuvent avoir des intérêts politiques différents des habitants permanents.

10:30 - Leucate : quel était le pourcentage d'abstention aux précédentes européennes ? Au cours des dernières années, les 4 602 habitants de cette localité ont laissé transparaître leurs préférences de vote. Au moment des dernières européennes, le pourcentage d'abstention s'était hissé à 39,67% des inscrits sur les listes électorales de Leucate (Aude). Le taux d'abstention était de 47,09% pour le scrutin européen de 2014. L'annonce des résultats des européennes 2024 est autant attendue que le taux de participation qui est toujours trop bas lors de ce type de rendez-vous électoral. Pour rappel, au niveau national en 2019, l'abstention aux européennes représentait 49,9%, mieux qu'en 2014.

09:30 - Abstention à Leucate : que retenir des précédentes élections ? Ce dimanche, lors des élections européennes à Leucate, qu'en sera-t-il de l'abstention ? Il y a deux ans, lors du premier tour de la dernière élection présidentielle, parmi les 4 829 personnes en âge de voter au sein de la commune, 23,07% étaient restées chez elles. L'abstention était de 23,84% au second tour. En comparaison, dans la commune, l'abstention aux élections législatives 2022 se chiffrait à 44,41% au premier tour. Au second tour, 46,31% des votants ne se sont pas déplacés. L'inflation serait de nature à renforcer l'engagement civique des habitants de Leucate .