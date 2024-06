Résultat des européennes à Fitz-James : l'élection 2024 en direct

Se retourner sur le dernier test semble encore logique au moment de se familiariser avec le scrutin d'aujourd'hui. Qui l'avait emporté à l'issue des européennes en 2019 ? Si on se penche sur les détails, la liste du Rassemblement national, avec Jordan Bardella comme général en chef, avait dominé les élections européennes à l'époque. Ladite liste avait attiré 35,52% des voix, contre Nathalie Loiseau à 13,78% et Yannick Jadot à 10,23%.

11:45 - Élections européennes à Fitz-James : impact de la démographie et de l'économie locale

Comment la population de Fitz-James peut-elle impacter le résultat des européennes ? Avec une densité de population de 250 hab par km² et 48,47% de population active, ces chiffres pourraient présager une implication électorale plus importante. Le pourcentage de demandeurs d'emploi à 11,56% pourrait agir sur les espérances des habitants en ce qui concerne les directives européennes sur l'emploi. Un salaire moyen mensuel net de 2347,12 €/mois souligne le poids des problématiques sur la qualité de vie dans les interrogations des 948 votants. Par ailleurs, des éléments tels que le nombre de familles monoparentales (9,46%) et le nombre de résidences HLM (19,0% des logements) indiquent les défis économiques et sociaux qui préoccupent les électeurs. Les chiffres sur l'instruction à Fitz-James mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 16,5% des résidents titulaires du seul baccalauréat. Ces statistiques, associées aux données sur les revenus, invitent à une analyse plus fine des facteurs influençant les parcours éducatifs et professionnels des individus.