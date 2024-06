Résultat des européennes à Clermont : l'élection 2024 en direct

En direct

19:09 - À Clermont, quel candidat vont élire les électeurs de la Nupes ? L'autre source de doute de ces européennes 2024 est celle du poids de la gauche après la dispersion de la Nupes. A l'issue du premier tour des élections de l'Assemblée, en 2022 à Clermont, le binôme Nupes avait en effet obtenu 28,92% des votes dans la localité, soit plus que son score national. Quelle part optera pour la liste de Raphaël Glucksmann, alliée des socialistes, et donnée comme très proche de la liste macroniste de Valérie Hayer dans les enquêtes d'opinion ? Il y a cinq ans, ce dernier avait atteint 5,16% à Clermont, contre 18% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau. Il vise bien mieux ce soir...

17:08 - Jusqu'où peut aller le Rassemblement national lors des européennes à Clermont ? Le résultat des élections européennes au niveau local sera analysé à travers le prisme de la dynamique RN, comme dans le reste de la France. Alors que les enquêtes d'opinion annoncent dix points de plus pour le RN à l'échelle de la France, entre les européennes 2019 et les européennes 2024, Clermont semble néanmoins dans une physionomie différente. Entre Jordan Bardella en 2019 et Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022, le mouvement n'a en effet pas gagné d'électeurs dans la ville. Une exception à confirmer.

15:02 - Les votants de Clermont plutôt pour Le Pen il y a deux ans Le choix du président de la République est sans doute la référence pour juger la tendance locale. La ville de Clermont avait clairement montré sa préférence pour Marine Le Pen à l'issue de la présidentielle 2022 puisque la figure du RN terminait avec 29,35% au premier round. Rebelotte au 2e tour face à Macron avec 51,2%. Lors de l'échéance suivante, l'extrême droite ratait la marche au premier tour des élections législatives dans la commune, grappillant 18,44% des votes sur place, contre 29,61% pour le binôme Les Républicains. Au second tour, il échouait également, laissant la victoire locale au binôme concurrent (55,01%).

12:45 - À Clermont, Jordan Bardella en première position lors des élections européennes 2019 Regarder en arrière apparait aussi comme pertinent au moment de se familiariser avec le scrutin de ce dimanche. Qu'avaient dit les européennes en 2019 ? Le score de la liste du RN, avec un certain Jordan Bardella tête de liste à l'époque, était au plus haut à Clermont, avec 29,58%. Le mouvement eurosceptique doublait Nathalie Loiseau à 18% et Yannick Jadot à 11,88%.

11:45 - Clermont : démographie, élections et stratégies politiques A la mi-journée des européennes, Clermont foisonne de diversité et d'activités. Avec ses 10 475 habitants, cette agglomération cosmopolite reflète la richesse culturelle de l'Europe contemporaine. La pluralité socio-économique s'observe dans ses 567 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 6 490 foyers fiscaux. Le taux de familles ne possédant aucune voiture (24,17 %) souligne une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les électeurs sur des questions de transport et d'environnement. Avec 525 résidents étrangers et un taux de personnes immigrées de 5,67%, Clermont est un exemple de son ouverture au monde. Malgré un pourcentage de demandeurs d'emploi de 13,42%, la commune révèle un dynamisme certain, avec un revenu moyen par foyer fiscal de 22 411 €/an. Clermont manifeste la vigueur et l'authenticité d'une Europe en transition.

10:30 - Taux de participation aux dernières élections européennes à Clermont : les enseignements Avec une participation qui baisse continuellement depuis des années lors des élections, ce scrutin 2024 va-t-il battre un nouveau record ? Au niveau de la France entière, la participation était déjà analysée aux européennes de 2019. Elle atteignait 19% à midi et déjà 43% à 17 heures. Afin de comprendre davantage le vote des habitants de cette ville, il est indispensable d'étudier les résultats des élections antérieures. Au moment des européennes 2019, le taux d'abstention atteignait 49,56% dans la commune de Clermont, à comparer avec un taux d'abstention de 60,67% pour le scrutin européen de 2014.

09:30 - Les européennes démarrent à Clermont : quel sera le taux d'abstention ? L'une des grandes inconnues du scrutin européen 2024 sera l'ampleur de l'abstention à Clermont. Pour mémoire, dans l'agglomération, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 représentait 53,84% au premier tour et seulement 54,52% au second tour. Qu'en sera-t-il pour les élections européennes à Clermont ? Lors du deuxième tour de la présidentielle, 28,51% des électeurs habilités dans l'agglomération avaient déserté les urnes, contre une abstention de 27,11% au premier tour. Pour mémoire, au niveau du pays, le taux d'abstention à l'élection présidentielle 2022 s'élevait à 26% au premier tour et 28% au deuxième tour, c’était plus qu’en 2017.