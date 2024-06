En direct

19:28 - Qui vont adopter les électeurs de la Nupes à Flagnac ? Après le résultat du Rassemblement national, se pose la question du duel entre la liste Renaissance de Valérie Hayer et la socialiste dirigée par Raphaël Glucksmann. Les deux protagonistes sont donnés dans un mouchoir de poche à l'issue du scrutin du jour, selon les enquêtes des instituts de sondage. Mais il faut noter que Raphaël Glucksmann s'était arrogé 8,43% à Flagnac, contre 24,61% pour la liste LaRem il y a cinq ans aux européennes. Tout dépendra du report des voix de la Nupes, qui a déjà éclaté malgré sa percée lors des législatives. Le niveau est élevé : lors du premier tour des législatives, en 2022 à Flagnac, le binôme Nupes avait en effet cumulé 34,57% des votes dans la commune. Une somme à mettre en perspective avec les 34% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. Quelle part votera pour la liste Glucksmann ? Répondre à cette question est courageux.

17:08 - Quel résultat à Flagnac pour la liste RN ? La fraction d'électeurs du Rassemblement national sera l'enseignement majeur pour cette européenne au niveau local. En mettant de côté les législatives, la progression du RN est déjà solide à Flagnac entre Jordan Bardella en 2019 (15,52%) et Marine Le Pen en 2022 (21,45% au premier tour de la présidentielle), de l'ordre de 6 points. Mais l'acsension devrait être plus importante encore aux européennes 2024, les études sondagières donnant plutôt à la liste de Jordan Bardella un résultat de 30 à 33% en France, soit dix points de plus que les 23% de 2019. Le RN pourrait donc se trouver à 25% localement ce 9 juin, si la dynamique était la même qu'à l'échelle nationale.

15:02 - Les résultats de la présidentielle et des législatives à Flagnac Avec 21,45%, c'est un trop petit score qu'avait obtenu Marine Le Pen à Flagnac au premier tour de l'élection du chef de l'Etat il y a deux ans. La patronne du RN était distancée par Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon à 24,7% et 23,08% des votes. C'est finalement son rival qui remportera l'adhésion des électeurs avec 60,79% contre 39,21% pour Le Pen au second tour sur place. Au premier tour des législatives, Flagnac, couverte par une seule circonscription, verra le binôme Nupes l'emporter avec 34,57%, alors que le Rassemblement national sera derrière à 13,57%. Flagnac se tournera d'ailleurs encore vers un binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale au second tour, finalement vainqueur localement avec 52,81%.

12:45 - Quelle liste avait remporté les européennes à Flagnac en 2019 ? Se retourner sur le dernier test peut encore sembler pertinent au moment d'analyser le scrutin d'aujourd'hui. Qui s'était imposé lors des européennes en 2019 ? Lors des européennes il y a cinq ans, Jordan Bardella avait enregistré 15,52% des votes. Le parti d'extrême droite n'était que deuxième. C'est Nathalie Loiseau qui arrivait en première place avec 24,61%.

11:45 - Influence des facteurs démographiques sur les élections à Flagnac Quel impact auront les habitants de Flagnac sur le résultat des européennes ? La répartition par âge peut agir sur les orientations des politiques européennes, notamment en ce qui concerne l'éducation et les soins de santé. Dans le village, 14,62% des résidents sont des enfants, et 38,48% de plus de 60 ans. Le taux de familles disposant d'au moins une voiture (73,53%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut impacter les 473 votants sur des problématiques de mobilité et d'environnement. Le nombre de bénéficiaires du RSA (1,11%) met en lumière des impératifs de suivi social, et le taux de salariés en CDD (5,03%) indique des défis de stabilité du travail. Les données sur l'éducation à Flagnac mettent en avant une diversité de qualifications, avec 18,6% des résidents titulaires du seul bac, ce qui met en lumière la nécessité d'une réflexion approfondie sur les politiques éducatives et d'emploi de l'Union européenne.

10:30 - À Flagnac, quelle participation aux européennes ? Le résultat des européennes 2024 est aussi attendu que le pourcentage de participation qui est toujours trop bas lors de ce type de scrutin. Voici les chiffres de 2019 au niveau national : le taux de participation aux élections européennes s'élevait à 50,1%. Au cours des dernières années, les 1 112 habitants de cette commune ont révélé leurs préférences de vote. En 2019, à l'occasion des européennes, le taux de participation s'élevait à 61,69% des votants de Flagnac (Aveyron), à comparer avec un taux de participation de 50,84% pour les élections européennes de 2014.

09:30 - C'est l'heure de voter à Flagnac : l'abstention au cœur des préoccupations À Flagnac, l'un des critères importants du scrutin européen sera sans aucun doute le niveau de participation. Au deuxième tour de la présidentielle, 18,8% des personnes aptes à participer à une élection dans la ville avaient refusé de se rendre dans l'isoloir, contre une abstention de 14,9% au premier tour. En proportion, dans la ville, le taux d'abstention aux législatives 2022 se chiffrait à 42,25% au premier tour et seulement 40,71% au second tour. L'inflation qui pèse sur les finances des foyers français combinée avec les craintes provoquées par le conflit militaire entre l'Ukraine et la Russie sont en mesure de ramener les citoyens de Flagnac vers les urnes.