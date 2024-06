Déjà candidat en 2019 pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est estampillée Parti socialiste, s'était élevé à 9,88% à Livinhac-le-Haut, contre 25,93% pour la liste de la majorité, portée alors par Nathalie Loiseau. La donne semble différente ce dimanche soir selon les enquêtes des instituts de sondage. Tout dépendra du report des suffrages de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a fait long feu malgré son coup d'éclat lors des dernières élections législatives. A l'issue du premier tour des législatives, en 2022 à Livinhac-le-Haut, le binôme Nupes avait en effet cumulé 35,46% des votes dans la commune. Une poussée à affiner avec les 35% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses.

Alors qu'on annonce une dizaine de points gagnés par le RN à l'échelle de la France, entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024, Livinhac-le-Haut semble néanmoins dans une tendance différente. Entre Jordan Bardella en 2019 et Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022, il n'a en effet pas gagné de suffrages dans les bureaux de vote locaux.

15:02 - Résultat favorable à Renaissance à Livinhac-le-Haut ?

Ce sont Emmanuel Macron avec 26,32% et Jean-Luc Mélenchon avec 26,01% qui finissaient aux deux premières places après le premier tour de la présidentielle en 2022 à Livinhac-le-Haut. Marine Le Pen ne s'arrogeait pour sa part que 17,34%. Et elle ne faisait pas mieux au second tour avec 40,11% contre 59,89%. Avec 11,67%, le RN sera devancé ensuite par les 35,46% du binôme LFI-PS-PC-EELV au premier tour des élections législatives. La commune ne comptant qu'une seule circonscription sur son territoire. Le mouvement sera aussi inexistant, dans la municipalité en tout cas, au second tour.