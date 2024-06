Déjà candidat il y a cinq ans pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est aussi composée de socialistes, avait atteint 1,83% à Flavy-le-Martel, contre 17,92% pour la liste de la majorité, portée alors par Nathalie Loiseau. La donne semble différente aujourd'hui selon les enquêtes d'intentions de vote. Tout dépend en réalité du report des suffrages de la Nupes, qui fait déjà partie du passé. Le niveau est élevé. Lors du premier tour des élections de l'Assemblée à Flavy-le-Martel, le binôme Nupes avait en effet rassemblé 18,94% des votes dans la commune. Un score à mettre en perspective avec les 22% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (16,03% pour Jean-Luc Mélenchon, 1,73% pour Yannick Jadot, 4,04% pour Fabien Roussel et 1,5% pour Anne Hidalgo). Combien en récupérera la liste Glucksmann ? Répondre à cette question est courageux. Quant à la liste de Valérie Hayer, il s'agira de savoir quelle est sa réelle base à Flavy-le-Martel, entre les 17,92% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 19,84% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 11,11% de LREM au premier tour des législatives…

Le résultat des européennes 2024 à l'échelle locale sera regardé avec le prisme de la dynamique Bardella, comme partout ailleurs. La liste Rassemblement national devrait s'approcher de 50% à Flavy-le-Martel si la tendance décrite par les sondeurs sur la France entière se répercute localement. Le candidat est en effet crédité de 30 à 33% des votes dans l'Hexagone, soit dix points de plus qu'en 2019. Un gain à ajouter aussi à son résultat de l'époque dans la localité ? La projection est simple voire simpliste, mais cela reste cohérent au regard de la progression du RN en ces lieux. Rien qu'entre les dernières européennes et la présidentielle qui a suivi (premier tour), le RN a en effet déjà gagné 4 points.

Les toutes dernières élections en date, les législatives, avaient donné un bon démarrage pour le Rassemblement national à Flavy-le-Martel. Le parti avait terminé en tête dans la commune avec 34,79% au 1er round, mais sera battu en revanche au deuxième par le ticket Les Républicains (Flavy-le-Martel ne comptant qu'une seule circonscription). Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques mois plus tôt avec 41,41% au premier tour de l'élection du chef de l'Etat. Emmanuel Macron était deuxième avec 19,84% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 16,03%. Marine Le Pen s'imposait enfin au 2e round dans la ville avec 62,08%, devant Emmanuel Macron à 37,92%.

Le résultat de ce dimanche sera-t-il le même que le choix des électeurs de 2019 ? A l'époque, à Flavy-le-Martel, la liste RN, déjà chapeautée par Jordan Bardella, avait battu les autres listes, glanant 37,66% des suffrages devant Nathalie Loiseau à 17,92% et François-Xavier Bellamy à 7,13%.

11:45 - Analyse socio-économique de Flavy-le-Martel : perspectives électorales

Devant le bureau de vote de Flavy-le-Martel, les citoyens se rassemblent pour se rendre aux urnes. Dotée de 709 logements pour 1 661 habitants, la densité de la commune est de 130 hab par km². L'existence de 53 entreprises sur son territoire souligne son dynamisme. Le taux de foyers ne disposant d'aucune voiture (20,73 %) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut impacter les électeurs sur des problématiques de mobilité et d'infrastructure. Les citoyens, comprenant une proportion de 28,74% de retraités, démontreront-ils leur engagement en se mobilisant pour les élections ? Dans cette diversité sociale, 46,74% des familles sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 416,66 €, accable une commune qui aspire à plus de prospérité. À Flavy-le-Martel, les préoccupations locales, tels que le chômage, l'éducation et l'inflation, alimentent le débat démocratique.