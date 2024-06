En direct

19:27 - Que vont décider les supporters de la gauche à Jussy ? Déjà candidat en 2019 pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est estampillée Parti socialiste, s'était élevé à 2,87% à Jussy, contre 11% pour la liste de la majorité, portée alors par Nathalie Loiseau. On le donne plus haut aujourd'hui selon les enquêtes d'intentions de vote établies lors de la campagne, à tel point qu'il serait au coude-à-coude avec la liste macroniste de Valérie Hayer. Tout dépendra du report des votes de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a déjà explosé en vol. La barre est haute : lors du premier tour des élections des députés à Jussy, le binôme Nupes avait en effet glané 14,55% des votes dans la localité. Une somme à affiner avec les 15% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Le niveau de Glucksmann dépendra évidemment cette fois des résultats de Manon Aubry (5,02% en 2019), mais aussi de ceux de l'EELV Marie Toussaint (3,59% pour Yannick Jadot en 2019) ou encore du communiste Léon Deffontaine (3,11% pour Yann Brossat en 2019).

17:08 - Le Rassemblement national à Jussy, un favori aux européennes ? Les instituts de sondage prédisent une liste Bardella entre 30 et 33% des voix dans le pays ce 9 juin, soit une dizaine de points au-dessus de sa marque de 2019. Selon une simple addition, cette tendance doit le pousser à 57% à Jussy, soit 10 points de plus également que son score de 2019 dans la commune. Mais Jussy n'est pas la France et on note que le parti n'a pour l'instant grappillé ici que 2 points de plus entre 2019 et la candidature de Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022. De quoi calmer les ardeurs frontistes.

15:02 - Les enseignements de 2022 Dernières élections en date, les élections législatives avaient abouti à un excellent résultat pour le RN à Jussy. Le mouvement nationaliste était arrivé en tête dans la localité avec 38,18% au premier tour et surtout 53,35% au deuxième, lui assurant d'être tout en haut du paysage local sur l'unique circonscription du lieu. Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques mois plus tôt avec 49,54% au 1er tour de l'élection présidentielle. Emmanuel Macron était deuxième avec 17,75% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 13,27%. Marine Le Pen s'imposait enfin au second round dans la ville avec 69,47%, devant Emmanuel Macron à 30,53%.

12:45 - 47,85% pour Jordan Bardella en 2019 à Jussy Le résultat de ce dimanche va-t-il concorder avec le verdict de 2019 ? C'est la liste de Bardella qui avait fini première des élections du Parlement européen il y a cinq ans à Jussy, avec 47,85% des voix devant celle de Nathalie Loiseau avec 11% et François-Xavier Bellamy avec 10,29%.

11:45 - Jussy : l'impact de la démographie locale sur les élections européennes Aujourd'hui, les urnes se sont ouvertes pour les élections européennes à Jussy comme dans toute la France. Dotée de 586 logements pour 1 219 habitants, la densité de la ville est de 92 hab par km². L'existence de 35 entreprises sur son territoire illustre son dynamisme. Dans le bourg, 22,12 % des résidents sont des enfants, et 6,47 % sont des personnes âgées, ce qui pourrait avoir un effet sur les priorités des politiques européennes en matière d'instruction et de soins de santé. Les citoyens, dont 36,82% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique cette année ? Parmi cette diversité sociale, près de 41,32% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 411,07 euros pourrait devenir un défi financier pour la commune. Pour conclure, Jussy incarne les enjeux et les objectifs de l'Europe contemporaine.

10:30 - Taux de participation aux élections européennes à Jussy : ce qu'il faut savoir L'étude des scrutins européens passés permet de cerner un peu mieux le vote des citoyens de cette ville. Cinq ans plus tôt, lors des précédentes européennes, le pourcentage d'abstention s'élevait à 52,81% des inscrits sur les listes électorales de Jussy. Le taux d'abstention était de 60,88% lors du scrutin européen de 2014. Les résultats des européennes 2024 sont aussi espérés que le pourcentage d'abstention qui bat souvent des records durant de ce type de scrutin. Au niveau de l'Hexagone, le pic d'abstention a été enregistré lors du premier tour des régionales 2021, atteignant 67%. À Jussy, 65,96% des votants ne s'étaient pas déplacés.

09:30 - Les européennes démarrent à Jussy : quel sera le taux d'abstention ? À Jussy, l'abstention constituera à n'en pas douter l'une des grandes inconnues de ce scrutin européen. Pour mémoire, dans la ville, le taux de participation aux élections législatives 2022 s'élevait à 41,99% au premier tour et seulement 40,74% au deuxième tour. En avril 2022, à l'occasion du premier tour de la dernière élection présidentielle, le pourcentage de participation avait atteint 72,47% des électeurs de la ville, contre une participation de 76,43% au deuxième tour, ce qui représentait 694 personnes. Pour comparer, au niveau de la France, le pourcentage de participation à l'élection présidentielle 2022 atteignait 73,7% au premier tour et seulement 72,0% au deuxième tour, c'était presque un record.