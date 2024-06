Résultat des européennes à Flaxlanden : l'élection 2024 en direct

Flaxlanden avait préféré Emmanuel Macron il y a deux ans pour le premier tour de la présidentielle. Avec 22,21%, Marine le Pen était reléguée à la deuxième place par son rival, conforté par 32,29% des voix. Et elle n'arrivait pas à reprendre l'avantage au second tour avec 42,19% contre 57,81%. Le RN ratait aussi la première marche dans la localité par la suite, lors des élections législatives, avec 18,61% au premier tour, contre 45,04% pour le binôme LREM. Au deuxième round, c'est encore un binôme LREM qui cumulera le plus de voix, avec 74,34% sur la seule circonscription recouvrant la commune.

11:45 - Influence des facteurs démographiques sur les élections à Flaxlanden

La démographie et le profil socio-économique de Flaxlanden façonnent les intérêts et les préoccupations des habitants, et donc leur influence sur les élections européennes. Avec une densité de population de 335 hab par km² et un taux de chômage de 5,29%, les enjeux liés au chômage et à l'habitat sont des sujets prédominants. Le taux élevé de cadres et de professions intellectuelles supérieures, représentant 27,38%, est révélateur d'une population soucieuse d'innovation, de recherche et de développement. Le nombre de bénéficiaires du RSA (0,79%) met en évidence la nécessité d'un accompagnement social, tandis que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (5,41%) fait ressortir des enjeux de sécurité du travail. Les chiffres sur l'éducation, tel que le pourcentage de titulaires d'un diplôme universitaire (38,91%), témoigne d'une population instruite à Flaxlanden, soulignant ainsi l'importance soutenir les aspirations professionnelles des habitants.