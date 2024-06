Résultat des européennes à Zillisheim : l'élection 2024 en direct

C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en tête à Zillisheim lors du premier tour de la présidentielle, avec 33,85%, battant Marine Le Pen. La représentante du RN obtenait 24,49%. Et elle échouait aussi au second tour avec 42,06% contre 57,94%. Le RN ratait aussi la première marche dans la localité un mois plus tard, lors des législatives, avec 21,01% au premier tour, contre 44,28% pour le binôme Ensemble !. Au second tour, c'est encore un binôme LREM qui cumulera le plus de suffrages, avec 72,29% sur l'unique circonscription recouvrant la commune.

11:45 - Zillisheim : démographie, élections et stratégies politiques

Dans la ville de Zillisheim, la population exerce-t-elle une influence sur les résultats des européennes ? La répartition par âge peut agir sur les priorités des directives européennes en matière d'instruction et de soins de santé. Dans la localité, 14,06% des résidents sont des enfants, et 30,67% ont 60 ans et plus. Le pourcentage de foyers disposant d'au moins une automobile (88,25%) souligne le poids des problématiques de transport et d'environnement dans les préoccupations des 992 citoyens possédant une carte électorale. Enfin, des aspects tels que le nombre de familles monoparentales (11,93%) et le nombre de résidences HLM (2,73% des logements) indiquent les défis sociaux et économiques auxquels la commune est confrontée. Les données sur l'éducation à Zillisheim mettent en exergue une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 16,98% des habitants ont obtenu seulement le baccalauréat par exemple, ce qui met en lumière la nécessité d'une réflexion approfondie sur les politiques éducatives et d'emploi de l'Union européenne.