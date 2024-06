Résultat des européennes à Fleurie : l'élection 2024 en direct

En direct

17:22 - Les habitants de Fleurie penchaient pour Macron au premier tour de la présidentielle C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en première position à Fleurie lors du premier tour de la présidentielle, avec 32,56%, devant Marine Le Pen. La candidate obtenait 29,97%. Et elle ne faisait pas mieux au second tour avec 47,24% contre 52,76%. Le RN ne convainquait pas plus à Fleurie quelques semaines plus tard, lors des élections législatives, avec 22,28% au premier tour, contre 31,46% pour le binôme Les Républicains. Il n'était toujours pas au sommet dans la ville au second tour, qui verra encore le binôme Les Républicains remporter le scrutin.

12:45 - Les élections européennes 2019 s'étaient montrées favorables à Nathalie Loiseau à Fleurie Se retourner sur le dernier test apparait de nouveau comme avisé au moment d'analyser le scrutin d'aujourd'hui. Qui l'avait emporté à l'issue des européennes en 2019 ? À Fleurie, les dernières européennes s'achevaient sur la première place de la liste de Nathalie Loiseau avec 26,85% des suffrages exprimés. Elle était suivie de la liste de Jordan Bardella avec 26,25% et François-Xavier Bellamy avec 14,43%.

11:45 - Élections européennes à Fleurie : impact de la démographie et de l'économie locale Quel portrait faire de Fleurie, à quelques heures de l'annonce des résultats des européennes ? Avec ses 17,07% d'agriculteurs pour 1 320 habitants, ce village est un subtil mélange d'urbanité et de ruralité. La variété socio-économique se reflète dans ses 136 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 772 foyers fiscaux. Dans le village, 16,77 % de la population est âgée de moins de 15 ans, et 27,23 % de plus de 60 ans, ce qui pourrait agir sur les orientations politiques en ce qui concerne l'instruction et les soins de santé. Les électeurs, comprenant une proportion de 29,92% de retraités, exprimeront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Parmi cette diversité sociale, 42,47% des familles sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 405,97 euros, accable une ville qui ambitionne plus de prospérité. Fleurie manifeste la vigueur et les valeurs d'une Europe en constante évolution.

10:30 - Fleurie : la mobilisation des électeurs aux élections européennes Près d'un citoyen français sur deux ne s'est pas rendu dans un bureau de vote pour les européennes de 2019. Une nouvelle participation en berne se dessine-t-elle cette année ? Au niveau du pays tout entier, le pic d'abstention a été observé pendant le premier tour des régionales 2021, s'élevant à 66,72%. À Fleurie, 73,37% des habitants n'avaient pas pris la peine de se déplacer. Au cours des dernières années, les 1 344 habitants de cette ville ont dévoilé leurs préférences de vote. Cinq ans plus tôt, au moment des précédentes élections européennes, le taux d'abstention atteignait 44,09% au niveau de Fleurie. L'abstention était de 54,9% pour les européennes de 2014.

09:30 - C'est le moment de voter à Fleurie pour les élections européennes La participation sera indéniablement l'une des clés de ce scrutin européen 2024 à Fleurie. L'inflation et ses répercussions sur le moral des ménages sont capables de modifier la stratégie de vote des citoyens de Fleurie. En avril 2022, à l'occasion du premier tour de l'élection présidentielle, 81,74% des personnes en âge de participer à une élection dans la commune avaient pris part au scrutin. La participation était de 80,92% au deuxième tour, soit 789 personnes. En proportion, dans la commune, la participation aux élections législatives 2022 atteignait 54,87% au premier tour et seulement 47,77% au second tour.