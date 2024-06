Résultat des européennes à Lancié : l'élection 2024 en direct

En direct

18:26 - Le Rassemblement national à Lancié, un favori aux européennes ? À Lancié, on remarque que le RN n'a pas gagné en parts de voix entre 2019 et 2022, Jordan Bardella affichant en effet 30,14% à l'issue du scrutin européen et Marine Le Pen 26,58% au premier tour de la présidentielle. Ce contexte contraste avec ce que dessinent les sondages en 2024 au niveau de la France, avec près de dix points prévus en plus pour le RN entre les dernières européennes et le scrutin de juin.

15:02 - Emmanuel Macron en pôle position il y a deux ans à Lancié Se tourner vers l'expérience la plus récente dans les urnes semble plutôt sensé au moment d'une autre élection. Même si cette observation a aussi ses biais…Les élections les plus proches, les élections législatives, avaient donné un beau démarrage pour le RN à Lancié. Le parti avait terminé en tête dans la localité avec 22,60% au premier tour, mais sera battu en revanche au deuxième par le ticket Les Républicains (Lancié ne comptant qu'une seule circonscription). Lors de l'élection du locataire de l'Elysée quelques semaines plus tôt, le scénario était différent avec Emmanuel Macron en tête grâce à 29,82% au premier tour, devant Marine Le Pen avec 26,58% et Jean-Luc Mélenchon avec 15,88%. Au second, Emmanuel Macron l'emportait avec 52,17% devant Marine Le Pen (47,83%).

12:45 - En 2019, des élections aux résultats très nets Revenir cinq ans en arrière apparait de nouveau comme pertinent au moment de se familiariser avec le scrutin de ce 9 juin. Quels étaient les résultats des européennes en 2019 ? A l'époque, à Lancié, la liste Rassemblement national, déjà emmenée par Jordan Bardella, avait remporté l'élection, récoltant 30,14% des votes contre Nathalie Loiseau à 20,85% et Yannick Jadot à 14,37%.

11:45 - Les données démographiques de Lancié révèlent les tendances électorales Les données démographiques et socio-économiques de Lancié mettent en évidence des tendances évidentes susceptibles d'influer sur les résultats des européennes. Avec une densité de population de 154 habitants par km² et un pourcentage de demandeurs d'emploi de 7,0%, les questions liées au chômage et à l'habitat sont des inquiétudes majeures. Le taux de familles ne disposant d'aucune voiture (19,06%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut affecter les 411 votants sur des questions de transport et d'infrastructure. D'autres part, des indicateurs tels que le nombre de bénéficiaires du RSA (0,56%) et le nombre de résidences HLM (6,71% des logements) indiquent les défis sociaux et économiques auxquels la commune doit faire face. Les données sur l'instruction à Lancié mettent en avant une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 18,8% des habitants ont obtenu seulement le baccalauréat par exemple. Ces chiffres, couplés aux données sur les revenus, soulèvent des questions quant à l'efficacité des politiques éducatives et d'emploi menées à l'échelle de l'Union européenne.

10:30 - Européennes précédentes à Lancié : état des lieux Avec une participation qui ne cesse de baisser depuis les années 1970 lors des élections, ce scrutin 2024 va-t-il battre un nouveau record ? Voici les chiffres de 2019 au niveau de la France : le taux de participation aux européennes représentait 50,1%, c’était mieux qu’en 2014. Au fil des dernières années, les 1 084 habitants de cette commune ont révélé leurs préférences de vote. Cinq années plus tôt, à l'occasion des précédentes élections européennes, le taux de participation représentait 53,61% au sein de Lancié. La participation était de 49,24% en 2014.

09:30 - Les élections européennes à Lancié sont lancées Qu'en sera-t-il de la participation ce dimanche, lors des européennes à Lancié ? La baisse du pouvoir d'achat est susceptible de ramener les habitants de Lancié dans les bureaux de vote. A l'occasion du premier tour de la présidentielle, le taux de participation s'était élevé à 84,2% des votants de la commune, à comparer avec un taux de participation de 79,97% au deuxième tour, soit 603 personnes. En comparaison, dans la commune, le taux de participation aux élections législatives 2022 se chiffrait à 54,22% au premier tour et seulement 46,31% au second tour.